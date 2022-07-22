تزامنًا مع سيامته الكهنوتية.. أبرز المعلومات عن الأنبا مكاريوس توفيق

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم بذكري السيامة الكهنوتية للأنبا مكاريوس توفيق المطران الشرفي كرسي الإسماعيلية.

وفي سياق ذلك، تستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن الأنبا مكاريوس توفيق:

ولد راتب توفيق قلدس عبدالشهيد في قرية القطنة محافظة سوهاج في 19 مايو 1945م من عائلة كاثوليكية عريقة. التحق بالمعهد الإكليريكي بطهطا في 14 سبتمبر 1956م ثم الكلية الإكليريكية بالمعادي عام 1959م حتى أتم دراسته الفلسفية وعلم النفس هناك.

حصل على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة عام 1968 م وسافر إلى روما حيث حصل علي ليسانس اللاهوت عام 1972م من كلية نشر الإيمان.

وسيم كاهنًا في 10 سبتمبر 1972م علي يد الأنبا أندراوس غطاس مطران طيبة وعين مساعدًا لراعي كنيسة مار جرجس بالأقصر من 1972- 1974، الإكليريكية بالمعادي 1974- 1975م ثم راعي الأقصر مرة ثانية 1975- 1977 ثم راعيًا لكنيسة الملاك ميخائيل بنجع الصياغ 1977- 1984م.

ثم عين مرشدًا روحيًا بالكلية الإكليريكية بالمعادي وأستاذًا لمادة التاريخ الكنسي من عام 1984- 1991م، وفي عام 1990م عين مسئولًا عن المؤسسات الإرسالية البابوية. ثم سافر للتخصص في الدراسات المسكونية في مدينة باري جنوب إيطاليا من سبتمبر 1991- سبتمبر 1993م، وحصل على الماجستير في الدراسات المسكونية وفي عام 1993 عاد إلى الكلية الاكليريكية بالمعادي لمتابعة عمله كمرشد روحي للشمامسة وكمدرس للتاريخ الكنسي حتى يوليو 1994م.

انتخبه السينودس البطريركي مطرانًا لإيبارشية الإسماعيلية في 22 يوليو 1994م وتمت سيامته على يد الأنبا إسطفانوس الثاني بطريرك الأقباط الكاثوليك، والأنبا أنطونيوس نجيب والأنبا يوحنا قلتة والأنبا أندراوس سلامة والأنبا كيرلس وليم والأنبا يؤانس زكريا في كاتدرائية القديس مرقس بالإسماعيلية.

وحضر السيامة المونسنيور أنطونيو مانيوني سفير الفاتيكان، والأنبا باسيليوس موسى مطران السريان، والأنبا يوسف صراف مطران الكلدان، والأنبا ايجيديو سامبييري مطران اللاتين. وجغرافيا تمتد إيبارشية الإسماعيلية إلى 8 محافظات مصرية هي الإسماعيلية وبورسعيد والسويس والمنصورة والزقازيق وشرم الشيخ وشمال وجنوب سيناء ومن الناحية الرعوية بالإيبارشية 14 كنيسة.

والأنبا مكاريوس هو رئيس اللجنة الأسقفية للشباب، وكذلك مسئول عن دار القديس بطرس للبرمجة والنشر، وأسس العديد من الكنائس الجديدة في مناطق كشرم الشيخ وبورسعيد كنيسة النبي الياس وسكن للراعي ومدينة بدر وتجديد كنيسة السويس وسكن الرعاة وبيت للراهبات بفاقوس ومراكز للتعليم ومستوصفات علاجية وحضانات وقاعات ومباني خدمات، بالإضافة إلى أنه رمم سقف المطرانية والكاتدرائية بالاسماعيلية وكنيسة الزقازيق وتدشين كنيسة القديس بطرس بزفتى في 2 نوفمبر 2001م وأصدر كتاب موجز التعليم المسيحي.

وشارك وأشرف وراجع كتاب دليل في قراءة تاريخ الكنيسة ومحاضرات في التاريخ الكنسي ومشاركة في المؤتمرات المسكونية بقبرص ودير الأنبا بيشوي .ولظروفه الصحية وبعد يوبيله الفضي الأسقفي طلب إعفاءه من المهام الرعوية في جلسة السينودس البطريركي في 14 يونيو 2019م وقام بتدبير إيبارشية الإسماعيلية كمدبر بطريركي إلى تجليس الأنبا دانيال لطفي في 5 سبتمبر 2019.