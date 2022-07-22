الجمعة 22 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيفية النوم جيدًا فى ليلة صيفية حارة إذا لم يكن لديك مكيف هواء

الطقس
الطقس
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يواجه العديد من الأشخاص صعوبة في النوم بشكل جيد في ظل ارتفاع درجات الحرارة وفي ليلة صيفية دون مكيف هواء وهناك عدة نصائح يشاركها موقع «insider» خلال السطور التالية.

  • استبدل الوسائد العادية بأخرى إسفنج مبردة

نظرًا لأن انخفاض درجة الحرارة الجسدية يعزز النوم بشكل طبيعي، وفقًا لمؤسسة النوم الوطنية، فإن اتخاذ خطوات لخفض حرارة الجسم يمكن أن يحسن نومك الصيفي.

إذا كنت تريد أن تهدأ بسرعة، فمن المفيد أن تبدأ من النقطة بين جمجمتك وعنقك، والتي تحتوي على جزء الدماغ المسئول عن استشعار درجة حرارة الجسم والتحكم فيها.

إذا كنت ترغب في الحفاظ على رقبتك باردة ودعمها طوال الليل، فإن وسادة الإسفنج المبردة توفر حلًا سهلًا.

  • ابحث عن مجموعات الألواح المصنوعة من الأقمشة الخفيفة والمتجددة الهواء

عندما يكون الجو حارًا بالخارج (وبالداخل، نظرًا لعدم وجود وحدة تكييف هواء)، فإن الملاءات المصنوعة من الأقمشة الثقيلة مثل البوليستر والصوف وحتى بعض الأقطان تضيف فقط إلى الظروف المسببة للعرق في غرفة نومك.

لتعزيز تدفق الهواء الجيد ومنعك من ارتفاع درجة الحرارة، ستحتاج إلى الاستثمار في مجموعة من الملاءات فائقة التهوية المصممة للمناخات الدافئة.

 

  • لا تنس الاحتفاظ بالمياه بجوار سريرك

يجعل الجفاف من الصعب تنظيم درجة حرارة الجسم وهذا المبدأ ينطبق تمامًا بين عشية وضحاها كما هو الحال خلال جلسات التمرين النهارية، إذا شعرت بالدفء غير المريح أثناء الإيماء، فبضع رشفات من الماء يمكن أن تساعد في إطلاق الحرارة المخزنة داخل جسمك وتجلب لك بعض الراحة التي تشتد الحاجة إليها.

في ليالي الصيف المليئة بالبخار بشكل خاص، سترغب في الاحتفاظ بإبريق من الماء البارد وكوب على طاولة السرير الخاصة بك، حتى تكون مستعدًا للتبريد المرتجل. 

تأكد من إضافة بعض مكعبات الثلج إلى الإبريق لإبقائه باردًا لفترة أطول من الوقت.

  • تخلص من المصابيح المتوهجة وافصل أكبر عدد ممكن من الأجهزة الإلكترونية

تعد المصابيح المتوهجة من أكثر مصادر الإضاءة شيوعًا في أمريكا، لكنها في الواقع تنقل قدرًا كبيرًا من الحرارة مثلها مثل الضوء، مما يجعلها اختيارًا سيئًا للطقس الحار، خلال فصل الصيف، من المنطقي استبدال المصابيح المتوهجة بمصابيح LED أو الفلورسنت المدمجة، وكلاهما يتمتع بكفاءة طاقة فائقة وبالتالي ينتج حرارة أقل.

نحتاج بشكل متواصل مكيف هواء ليلة صيفية حارة حرارة الجسم درجة حرارة الجسم جزء الدماغ المسؤول

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أخرى لظاهرة مراكز الدروس الخاصة

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