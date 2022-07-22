مع انخفاض الشهية.. دراسات بحثية توضح أفضل الأوقات للأكل خلال الطقس الحار

مع ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف، نجد أن تناول الطعام ليس مفضلا عند بعض الأشخاص، بخلاف فصل الشتاء الذي تجد فيه الأشخاص يشتكون وتتعالى الأصوات بكيفية تنزيل الوزن الزائد بسبب الرغبة في تناول الطعام، ووفقًا لموقع insider نوضح خلال السطور التالية، لماذا يجعل الطقس الحار من الصعب تناول الطعام، وماذا يمكننا أن نفعل حيال ذلك؟

- لماذا تنخفض الشهية في الطقس الحار؟

يقول أخصائيو التغذية العلاجية، إن أجسامنا تكون أكثر سخونة خلال موجة الحر، وتناول الطعام وهضمه يزيدان من درجة حرارة أجسامنا، لذا فإن أجسامنا عادة ما تريد كميات أقل من الطعام عندما يكون الجو حارًا، وفي الأساس ، يميل جوعنا إلى الانخفاض ، كطريقة طبيعية لأجسامنا للحفاظ على درجة حرارة أجسامنا تحت السيطرة.

الأبحاث تشير إلى أن حساسية الأنسولين لدينا تتحسن أيضًا خلال الأشهر الأكثر دفئًا، مما يعني زيادة توازن السكر في الدم، وتقليل تناول الوجبات الخفيفة وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، فيما تتوق أجسامنا بشكل طبيعي إلى الطعام الساخن خلال الأشهر الباردة، والطعام الأكثر برودة وطزاجة، والأخف خلال أشهر الصيف.

- في أي وقت من اليوم يجب أن نأكل؟

توضح الدراسات أن تناول الطعام في أوقات أكثر برودة من اليوم ، مثل الصباح والمساء أو أكل وجبات خفيفة على مدار اليوم بدلا من تناول وجبات كبيرة ، قد يساعد في التخفيف من التأثيرات الحرارية للطعام، ومع ذلك يحذر الخبراء من تناول الطعام في وقت متأخر من المساء.

وأِشاروا إلى أن الدهون والبروتينات تهضم بمعدل أبطأ من الكربوهيدرات، لذلك إذا كنت تأكل في وقت متأخر من الليل وكانت وجبة غنية بالبروتين فقد تعطل نومك، و على هذا النحو، إذا كنت تفضل تناول الطعام في وقت لاحق فإن الوجبات التي تحتوي على المزيد من الكربوهيدرات والبروتين قد تساعد."

- لماذا يؤثر الطقس الحار على مزاجنا وماذا يمكننا أن نفعل حيال ذلك؟

يعتبر الجفاف يمكن أن يؤثر أيضًا على عملية الهضم، عن طريق إبطاء حركة الأمعاء، لذا تذكر الماء هو المفتاح، لابد من شرب إلى 2 لتر في اليوم، مع ممارسة الرياضة، سوف نفقد المزيد من الماء من خلال العرق .

لذلك من المهم أن تبقى رطبًا قدر الإمكان، لذا احتفظ ببعض الماء بالقرب من سريرك في حالة الشعور بالعطش في الليل، قد يكون من المفيد إضافة بعض الشوارد الإضافية إلى الماء لتحسين الترطيب.