الجمعة 22 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أمريكى بريطانى: مقتل 15 ألف جندى روسى فى أوكرانيا

الحرب الروسية في
الحرب الروسية في أوكرانيا
ads

قُتل حوالى 15 ألف جندي روسي في أوكرانيا منذ بدء الحرب في هذا البلد في 24 فبراير، وفق تقديرات وكالتي الاستخبارات الأميركية والبريطانية.

وصرح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (إم آي 6) ريتشارد مور  اليوم الخميس، أن حصيلة 15 ألف قتيل في صفوف القوات الروسية هي "على الأرجح تقدير متحفّظ" و"ضربة شديدة حقيقية" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي كان يأمل تحقيق انتصار سريع ضد كييف بدون تكبد خسائر فادحة إلى هذا الحد.

وتابع "مور" متحدثًا في إطار منتدى آسبن للأمن في جبال روكي الأميركية أن هذا العدد "يقارب الحصيلة المسجلة خلال السنوات العشر التي قضوها في أفغانستان في الثمانينات".

وأوضح: "لا نتحدث هنا عن شباب من الطبقة الوسطى في سان بطرسبورغ أو موسكو" بل هم "أبناء الأرياف الروسية المساكين، يتحدرون من مدن عمّالية في سيبيريا والعديدون منهم ينتمون إلى أقليات إثنية، إنهم وقود مدافعه".

وعرض رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بيل بيرنز في اليوم السابق تقديرات مماثلة معلنا أن الخسائر الروسية "تقارب 15 ألف قتيل وربما ثلاثة أضعاف هذا العدد من الجرحى".

وقال "إنها خسائر فادحة. الأوكرانيون أيضًا تكبدوا خسائر، بقدر أقل قليلًا على الأرجح، لكنها بالغة".

أما الحكومة الأوكرانية فتفيد عن أرقام أعلى بكثير إذ أعلنت في وقت سابق من الشهر مقتل 36200 جندي روسي.

من جانبها، لم تُصدر موسكو حتى الآن سوى حصيلتين، وأفادت الثانية في 25 مارس عن سقوط 1351 قتيلًا في صفوف قواتها.

أوكرانيا القوات الروسية فلاديمير بوتين كييف بطرسبورغ موسكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أخرى لظاهرة مراكز الدروس الخاصة

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. غرق قبطان مصرى فى المحيط الهادئ

«دفنها فى طرنش».. المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل حفر القبر

«اتكلم بأدب يا ولد».. هذه المرة صمت عمر هريدى: السبب شيماء جمال

هدى المفتى: «كيرة والجن» قصة واقعية.. وعلامة فارقة فى مشوارى الفنى

الأحزاب عن ملف «المحليات» بالحوار الوطنى: الانتخابات المحلية ضرورة لاستكمال بناء الدولة

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

شيرين.. حالة أتلفها الهوى

د.محمد شادي

تكاتف السكاكين على الدولار

د. رضا عطية

مسابقات اكتشاف الموهوبين.. هل تُحدِث حراكًا؟

ماجد حبته

ناصر والسيسى فى بلجراد

محمد عبدالعزيز

حدث يستحق الاحتفاء ويبقى أثره بلا انتهاء

عبد الرحيم طايع

قتل الناس ببطء

مدحت بشاى

بقوة المنطق لا منطق القوة

د هند جاد

ليست مجرد ديكور.. ولكن تميز وكفاءة ونجاح

صور

القمة 125.. تكريم الزمالك بلقب كأس مصر

لاعبو الأهلى فى القمة 125

تسليم السيدة إخلاص صاحبة "العوامة 77" شقة على النيل بالزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم «الدهيشة» في الضفة الغربية

قصة تسلل صحفى إسرائيلى إلى موسم الحج: دخل من طريق المسلمين (فيديو)

«أجندة كوخافى».. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلى فى المغرب؟