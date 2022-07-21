الخميس 21 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط 13 تاجر مخدرات وتنفيذ 7264 حكمًا قضائيًا بالقليوبية

تاجر مخدرات
تاجر مخدرات
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شنت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وذلك فيى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون.

أسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد عناني مدير المباحث الجنائية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 13 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 13 متهما لـ9 منهم معلومات جنائية.

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 7264 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجاري استمرار الحملات.

القليوبية حملة مكبرة المواد المخدرة الأسلحة النارية معلومات جنائية حكم ا قضائي ا

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