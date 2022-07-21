أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الخميس 21-7-2022

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعملات العربية أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم، ففي الوقت الذي استقر فيها سعر الدولار في أغلب البنوك عند الاسعار التي سجلها أمس، بينما ارتفع سعر اليورو وبعض أسعار العملات الأجنبية الأخرى.

وقد شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرار نسبي أمام الجنيه طوال الأسبوع الماضي مع إغلاق جميع البنوك بالتزامن مع إجازة عيد الأضح المبارك.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر

سعر الدولار الشراء 18.88 جنيه، والبيع 18.94جنيه.

وسعر اليورو اليوم: سعرالشراء 19.3086 جنيه مصري، سعر البيع 19.4097 جنيه مصري .

سعر الجنيه الإسترلينى: سعرالشراء 22.639 جنيه مصري، سعر البيع 22.798 جنيه مصري.

سعر الدولار الكندي اليوم: سعرالشراء 14.6629 جنيه مصري، وسعر البيع 14.7313 جنيه مصري.

سعر الكرون الدانماركي سعرالشراء 2.5938 جنيه مصري، سعر البيع 2.607 جنيه مصري .

سعر الكورن النرويجي: سعرالشراء 1.9026 جنيه مصري، سعر البيع 1.9171جنيه مصري.

سعر الكرونا السويدي: سعرالشراء 1.8408 جنيه مصري، سعر البيع 1.8559.

سعر الفرنك السويسري: سعرالشراء 19.474، سعر البيع 19.5681 جنيه.

سعر الين الياباني: الشراء 13.6446، سعر البيع 13.7336 جنيه.

الدولار الأسترالي: سعرالشراء 13.0159، سعر البيع 13.1197 جنيه.

.



أسعار العملات العربية



سعر الدينار الكويتى: الشراء 59.1182، سعر البيع 61.6536 جنيه.

سعر الريال السعودي: الشراء 5.0309، سعر البيع 5.0433 جنيه.

سعر الدينار البحرينى: الشراء 48.7855، سعر البيع 50.2401 جنيه.

سعر الريال العماني: الشراء 47.9188، سعر البيع 49.1948 جنيه.

سعر الريال القطري سعرالشراء 4.841 ، سعر البيع 5.1777جنيه.

سعر الدينار الأردنى سعرالشراء 26.2587، سعر البيع 26.7024 جنيه.

اقرأ أيضًا: