الخميس 21 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الخميس 21-7-2022

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
ads

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعملات العربية أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم، ففي الوقت الذي استقر فيها سعر الدولار في أغلب البنوك عند الاسعار التي سجلها أمس، بينما ارتفع سعر اليورو وبعض أسعار العملات الأجنبية الأخرى.

وقد شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرار نسبي أمام الجنيه طوال الأسبوع الماضي مع إغلاق جميع البنوك بالتزامن مع إجازة عيد الأضح المبارك.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر 

 

سعر الدولار الشراء 18.88 جنيه، والبيع 18.94جنيه.

وسعر اليورو اليوم: سعرالشراء 19.3086 جنيه مصري، سعر البيع 19.4097 جنيه مصري .

سعر الجنيه الإسترلينى: سعرالشراء 22.639 جنيه مصري، سعر البيع 22.798 جنيه مصري.

سعر الدولار الكندي اليوم: سعرالشراء 14.6629 جنيه مصري، وسعر البيع 14.7313 جنيه مصري.

سعر الكرون الدانماركي سعرالشراء 2.5938 جنيه مصري، سعر البيع 2.607 جنيه مصري .

سعر الكورن النرويجي: سعرالشراء 1.9026 جنيه مصري، سعر البيع 1.9171جنيه مصري.

سعر الكرونا السويدي: سعرالشراء 1.8408 جنيه مصري،  سعر البيع 1.8559.

سعر الفرنك السويسري: سعرالشراء 19.474، سعر البيع 19.5681 جنيه.

سعر الين الياباني: الشراء 13.6446، سعر البيع 13.7336 جنيه.

الدولار الأسترالي: سعرالشراء 13.0159، سعر البيع 13.1197 جنيه.
.

txt

مع ركود حركة الشراء.. تعرف على سعر السمك اليوم الخميس 21-7-2022

txt

اعرف أسعار الدواجن اليوم الخميس 21-7-2022 فى مصر


أسعار العملات العربية


سعر الدينار الكويتى:  الشراء 59.1182، سعر البيع 61.6536 جنيه.

سعر الريال السعودي: الشراء 5.0309، سعر البيع 5.0433 جنيه.

سعر الدينار البحرينى: الشراء 48.7855، سعر البيع 50.2401 جنيه.

سعر الريال العماني: الشراء 47.9188، سعر البيع 49.1948 جنيه.

سعر الريال القطري سعرالشراء 4.841 ، سعر البيع 5.1777جنيه.

سعر الدينار الأردنى سعرالشراء 26.2587، سعر البيع 26.7024 جنيه.

اقرأ أيضًا:

موعد انتهاء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 الإلكترونية (رابط التقديم)

أسعار الفاكهة لدى التجَّار في سوق العبور.. اليوم

اسعار العملات الاجنبية الجنيه المصري أسعار العملات العربية سعر الريال القطري الدرهم الإماراتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصر ثقافة أم كلثوم

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. غرق قبطان مصري فى المحيط الهادى

«اتكلم بأدب يا ولد».. هذه المرة صمت عمر هريدى: السبب شيماء جمال

تقرير الطب الشرعى يكشف أسباب مقتل الإعلامية شيماء جمال

3 ساعات فى غرفة النوم.. صديقة شيماء جمال تكشف خفايا مقتل الإعلامية «المشاغبة»

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 ومستندات التقديم بالمدارس 2023

«دفنها فى طرنش».. المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل حفر القبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ليست مجرد ديكور.. ولكن تميز وكفاءة ونجاح

محمد العسيري

لعنة شيرين عبدالوهاب

ماجد حبته

استثمار التاريخ فى صربيا

خالد عكاشة

«وثائق أوبر».. العواصف التى تدق أبواب النخب الحاكمة (2)

أحمد الصغير

ما اقترفته الدراما الدينية فى ثلاثة عقود ضد الهوية المصرية!

حسين دعسة

دلالة الاستراتيجية النووية وإنهاء الحرب في أوكرانيا.. كيف ذلك؟

إبراهيم داود

الحمامة البيضاء

د. القس صفوت البياضى

نصائح حكيم لأولاده يتركها لهم ولغيرهم

صور

مؤتمر تقديم المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا

الحوار الوطنى: الطريق نحو جمهورية جديدة

بيراميدز يهزم الأهلى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم «الدهيشة» في الضفة الغربية

قصة تسلل صحفى إسرائيلى إلى موسم الحج: دخل من طريق المسلمين (فيديو)

«أجندة كوخافى».. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلى فى المغرب؟