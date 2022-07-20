الخميس 21 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق منزل بكرداسة

حريق
حريق
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أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل منزل بمنطقة كرداسة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تمكن رجال الحماية المدنية، بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق داخل منزل فى كرداسة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة كرداسة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

واتخذت الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

الجيزة انتداب المعمل الجنائي حريق كرداسة منزل

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وائل لطفي

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