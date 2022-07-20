الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 10 مصابين فى انقلاب سيارة ربع نقل بالصف

طلبت جهات التحقيق بالجيزة الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 10 مصابين في انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الدائري الإقليمي بمنطقة الصف، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث

كانت قد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الإقليمي بالصف بوقوع حادث مرورى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين إصابة 10 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.