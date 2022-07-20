إصابة 10 فى انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمى بالصف

رفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، آثار حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الإقليمي بمنطقة الصف، أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الإقليمي بالصف بوقوع حادث مرورى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين إصابة 10 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.