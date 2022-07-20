الأربعاء 20 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرياضة يعلن إصابته بكورونا.. ويوجه رسالة للمصريين

جريدة الدستور
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أصيب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بفيروس كورونا المستجد.

وقال محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، في تدوينة على موقع فيس بوك: «الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أصيب بفيروس كورونا بعد شعوره ببعض الأعراض المصاحبة للفيروس».

وأكد الوزير حسب المتحدث باسم الوزارة، أنه ملتزم بالعزل المنزلي ويتبع الإجراءات اللازمة مع الحفاظ على البروتوكول العلاجي للفيروس، وحالته مستقرة بشكل كبير جدًا ومطمئنة، وأن الأعراض هذه المرة أخف بسبب تلقيه اللقاح.

ووجه أشرف صبحي رسالة قائلًا: «رسالتي للجميع توخي الحذر واتباع كل الإجراءات الاحترازية لانتشار الإصابة بالفيروس في هذه الفترة».

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