إصابة شخصين في انقلاب سيارة بالشرقية

أصيب شخصان بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة ملاكى بهما أمام محطة كهرباء السعدي دائرة مركز شرطة الحسينية، بمحافظة الشرقية.



وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، يفيد بورود إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث، أمام شبكة كهرباء السعدى بمركز الحسينية.



وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الحسينية إلى موقع الحادث، تبين من الفحص انقلاب سيارة ملاكى بالطريق، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة، مما أسفر عن إصابته وشخص مرافق معه بسحجات وكدمات.

وتم نقلهما إلى مستشفى الحسينية المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة وتم رفع آثار الحادث من الطريق.