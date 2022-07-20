الأربعاء 20 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين في انقلاب سيارة بالشرقية

جريدة الدستور
ads

أصيب شخصان بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة ملاكى بهما أمام محطة كهرباء السعدي دائرة مركز شرطة الحسينية، بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، يفيد بورود إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث، أمام شبكة كهرباء السعدى بمركز الحسينية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الحسينية إلى موقع الحادث، تبين من الفحص انقلاب سيارة ملاكى بالطريق، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة، مما أسفر عن إصابته وشخص مرافق معه بسحجات وكدمات.

وتم نقلهما إلى مستشفى الحسينية المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة وتم رفع آثار الحادث من الطريق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الباب المفتوح

الأكثر قراءة

تقرير الطب الشرعى يكشف أسباب مقتل الإعلامية شيماء جمال

مقتل مُحفظة قرآن بشبرا الخيمة.. ونجلها: «أمى مكنتش تستاهل الموتة دى»

3 ساعات فى غرفة النوم.. صديقة شيماء جمال تكشف خفايا مقتل الإعلامية «المشاغبة»

الرئيس السيسي: أتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق المصري- الصربي خلال الفترة المقبلة

ابنة الإعلامية شيماء جمال: أمى هددت زوجها بإشهار الزواج فى أغسطس

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 ومستندات التقديم بالمدارس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دلالة الاستراتيجية النووية وإنهاء الحرب في أوكرانيا.. كيف ذلك؟

إبراهيم داود

الحمامة البيضاء

د. القس صفوت البياضى

نصائح حكيم لأولاده يتركها لهم ولغيرهم

جلال حمام

حادثة ليبرتي.. التاريخ خير مُعلّم

الحسين عبدالرازق

عن الشوكة والسكينة وبرامج الست أمينة!

حسين دعسة

نهاية الاتحاد الأوروبي.. سخرية مرة المفكر الأميركي "موتيل".. ولكن؟

محمود خليل

كل باكية تكذب إلا «الأنصارية»

منى رجب

التوافق العربى.. ضرورة حياة للمنطقة

صور

الحوار الوطنى: الطريق نحو جمهورية جديدة

بيراميدز يهزم الأهلى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم «الدهيشة» في الضفة الغربية

قصة تسلل صحفى إسرائيلى إلى موسم الحج: دخل من طريق المسلمين (فيديو)

«أجندة كوخافى».. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلى فى المغرب؟