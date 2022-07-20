أبرز تصريحات شيرين عبدالوهاب عن حسام حبيب

بعد شهور قليلة من أزمة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب والتي أثارت جدلًا واسعًا بعد تحرير الأولى محضرًا في الشرطة تتهم حسام حبيب بتهديدها بسلاح ناري، ثم عاودت شيرين عبد الوهاب لتكذيب ذلك، مؤكدة أنه لم يحدث في إجابة لها على تساؤل من أحد معجبيها عبر منصة "تويتر".



إلا أن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب عادا لتصدر التريند المصري بسبب تصريحات شيرين عبد الوهاب مع الإعلامية لميس الحديدي في مداخلة هاتفية عن سرقة طليقها حسام حبيب لها، وتدميره لحياتها وتخويف بناتها.

وتعرض “الدستور” أبرز تصريحات شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب في برنامج “كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي.

أبرز تصريحات شيرين عبدالوهاب

* تعرّضت على يديه لجميع صنوف الأذى المادي والمعنوي.

* كنت أحاول تجميل صورته لدى الجمهور فاضطررت لتكذيب أحاديثي السابقة.

* كنت عايشة مع زوج مبيشتغلش تقريباً ومبيخرجش، كنت عايشة 24 ساعة في غرفة نومي، مبعملش حاجة، قاعدة وبس".

* أنا أخطأت في حق نفسي، وعارفة، بس سعيت إن الست المشهورة تبقى إنسانة متجوزة وتحافظ على بيتها، كنت فاكرة كده، لكن ده مكانش بيت، دي كانت مصيدة فئران".

*تلقيت إخطارًا بـ"سرقة سيارتي التي كتبتها باسم حسام حبيب" أثناء وجودي مع بناتي في الساحل الشمالي.

* أنا كتبت العربية باسمه كحركة أصول علشان لما لجنة مرور توقفه ويطلع الرخص ميبانش إنه ماشي بعربية مراته، وهو قال لي هعمل لك توكيل بالبيع علشان يضمن لي حقي، الواد الحقاني اللي مبيقبلش على نفسه حاجة، وفي الآخر طلع كلام في الهوا وتمثيل.

* كنت بصرف على أهله ببعت لهم شيك كل شهر علشان مامته وباباه وأخته يعرفوا يعيشوا.

*شوفت خناقات كان فيها ضرب وسحل على الأرض وشتيمة مفيش إنسانة تقبلها على نفسها.

*لما اتطلقت حاولنا نرجع تاني، وقلنا ندي فرصة تاني بشرط إني نعيش في بيت تاني ونبعد بناتنا عن المشاكل ونشتغل، وكان البيت عندي كبير وهو كان بيتردد على البيت وكنت أؤهل بناتي إنه لسه في حياتنا، لحد ما الوعود اختفت من تاني والمشاكل وقلة الأدب رجعت من غير سبب.

*اتطلقت لما قصيت شعري طلاق بائن، ولما هديت حسيت إني مش قادرة أستغنى عنه وإني ممكن اديله فرصة تانية وأبعد عن الفجر في الخصومة، علاقة الزواج مقدسة جدا ولازم نحافظ عليها، وأنا كنت بحبه وفاكراه ابني مش جوزي بس.

* مين بيقول إني لسه بحبه حبته عقربة ينام فيها، أنا أحبه ده أنا في حياتي ما اتأذيت من إنسان كده، إنسان قلبه أسود.