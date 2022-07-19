اعترافات عاطل متهم بقتل شاب في المطرية

أدلى عاطل متهم بقتل شاب في منطقة المطرية بسبب الخلاف على أولوية المرور باعترافات تفصيلية أمام نيابة المطرية.

وأكد المتهم أن نار الانتقام تملكت منه بسبب تعرضه للإهانة من المجني عليه على اثر مشاجرة نشبت بينهما ومعايرة أطفال المنطقة له، فأراد أن يشفي غليله.

وأضاف المتهم انه من اجل ذلك اعد العدة واستعان بعدد من أصدقائه ثم توجهوا الى مكان المجني عليه وأطلق صوبه طلقا من فرد خرطوش أسقطه غارقا في دمائه وفر هاربا.

وكشفت مناظرة النيابة للجثة أن سبب الوفاة طلق خرطوش في البطن.

وكانت النيابة أمرت بالتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من المستشفى العام يفيد باستقبالها شاب مصاب بطلق خرطوش ومصرعه أثناء إسعافه.

وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وأحد الأشخاص بسبب الخلاف علي أولوية المرور، أطلق فيها الأخير طلقة من فرد خرطوش تجاه الأول فأسقطه غارقا في دمائه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.