استطلاع: غالبية الشعب الأمريكى غير راضٍ عن أداء بايدن

كشف استطلاع جديد للرأي عن أغلبية الشعب الأمريكي في معظم الولايات الأمريكية غير راضيين عن أداء الرئيس جو بايدن.

وحسبما نشرته “روسيا اليوم” نقلا عن مركز الأبحاث "Morning Consult" حول مستوى شعبية بايدن في الربع الثاني من 2022، قال إن سكان 44 من 50 ولاية لا يدعمون ما يقوم به بايدن.

وأضاف التقرير: "قبل أقل من أربعة أشهر من انتخابات الكونجرس النصفية في نوفمبر، ساءت البيئة السياسية للديمقراطيين مع تراجع دعم الرئيس جو بايدن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الولايات التي تعتبر أساسية لحزبه".

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو في 50 ولاية أمريكية.