الثلاثاء 19 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأربعاء.. زوجة «زيلينسكي» تلقي كلمة أمام الكونجرس الأمريكي

زوجة الرئيس الأوكراني
زوجة الرئيس الأوكراني
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تعتزم أولينا زيلينسكا زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء المقبل، إلقاء كلمة أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي في واشنطن.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إنها تدعو كل أعضاء مجلسها ومجلس الشيوخ -الغرفة الأخرى في الكونجرس (البرلمان) الأمريكي- إلى الحضور لهذا الحدث في قاعة الاستماع بمركز الزائرين في مبنى الكابيتول.

ويعتزم وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن مقابلة زيلنيسكا بعد إلقاء كلمتها. 

ومن ناحية أخرى، أكد الممثل السامى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل، اليوم الإثنين، على وقوف الاتحاد بحزم إلى جانب أوكرانيا في ضوء الفظائع الروسية المستمرة، وتقديم الدعم لنضالها من أجل الحرية والاستقلال.

وتابع الممثل السامى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، في بيان نشره عبر "تويتر": "توصلنا إلى اتفاق سياسي بشأن اقتراحي بشأن الشريحة التالية من مرفق السلام الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو".

ومن جهته طالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو أيفانوفيج كوليبا، وزراء الاتحاد الأوروبي في مجلس الشئون الخارجية بتزويد بلاده بالأسلحة، وفرض مزيد من العقوبات على روسيا، ومحاسبتها من أجل ما وصفه بالطرق الثلاث لاستعادة السلام وتعزيز الأمن وحماية الاستقرار في أوروبا".

وقال: "ممتن للمبلغ الإضافي بقيمة 500 مليون يورو في إطار التكتل ونحث على مساعدة عسكرية ثنائية إضافية، وحظر الطاقة، ووضع سقف أسعار النفط، وحظر على جميع القنوات التلفزيونية الروسية، كما أشجع دول الاتحاد الأوروبي على دعم المحكمة الخاصة بجريمة العدوان ضد أوكرانيا".

أولينا زيلينسكا الرئيس الأوكراني أعضاء الكونجرس واشنطن وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن زيلنيسكا

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وائل لطفي

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