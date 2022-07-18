الإثنين 18 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تغرم «جوجل» 380 مليون دولار بسبب المحتوى المتعلق بأوكرانيا

جوجل
جوجل
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فرضت محكمة روسية، اليوم الإثنين، غرامة قدرها 21 مليار روبل (360 مليون دولار) على شركة جوجل، لعدم إزالتها محتوى متعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حسبما أعلنت الهيئة المنظمة للاتصالات.

وقالت روسكومنادزور، إن منصة الفيديو يوتيوب المملوكة لشركة جوجل فشلت في منع "المعلومات الكاذبة" بشأن الهجوم في أوكرانيا و«الدعاية المتطرفة والإرهابية» والمحتوى الذي يدعو القاصرين للمشاركة في تظاهرات غير مرخصة.

وبينما يعد القرار إدانة جديدة لـ جوجل، فإن الغرامة تستند إلى العائدات السنوية لها في روسيا.

وصعّدت السلطات الروسية مؤخرًا الضغوط على مؤسسات التواصل الاجتماعي الغربية بغرامات وتهديدات متكررة في مسعى لإزالة الانتقادات عن الانترنت، أحد آخر حصون حرية التعبير في روسيا.

ومثل العديد من منافسيها الغربيين، انسحبت جوجل مؤخرًا من السوق الروسية تنديدا بالتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية «ريا-نوفوستي» عن الخبير فلاديمير زيوكوف قوله، إن الغرامة هي أكبر غرامة تفرضها محكمة روسية على شركة تكنولوجيا غربية.

وأضاف أنه يمكن للسلطات الروسية أن تفرض على جوجل أكبر عدد من الغرامات كما تشاء، ولن تحصل على المال؛ نظرا لأن الشركة انسحبت من البلاد، ولم يصدر عن جوجل أي تعليق فوري بشأن الغرامة.

روسيا جوجل شركة جوجل موسكو العملية العسكرية الروسية أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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