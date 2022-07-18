تفاصيل ضبط عصابة «الهجام» لبيع المخدرات في شبرا الخيمة

نجحت مباحث القليوبية، اليوم الإثنين، في ضبط عناصر تشكيل عصابى كونه 4 عاطلين، بحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء وذخائر وبحوزتهم هيروين وشادو وأسلحة بيضاء بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، بورود معلومات باتخاذ تشكيل عصابى دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامى بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والشادو"، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط كلا من "م أ م"، 25 سنة، عاطل، وشهرته "حمو الهجام"، و"س أ س"، 26 سنة، عاطل، وشهرته "بكوزة"، و"م ا م"، 25 سنة، عاطل، وشهرته "شحته"، و"ع ا ل"، 24 سنة، عاطل، وشهرته "بيومي"، لديهم معلومات جنائية وسبق اتهامهم بعدة قضايا، وبحوزتهم 1 كيلو من مخدر الهيروين، و1.5 كيلو من مخدر الشادو، وسلاح نارى فرد خرطوش، وعددا من الطلقات من ذات العيار، و3 سلاح أبيض "مطواة وسنجة"، ومبلغ مالى، وهواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم، والأسلحة النارية والبيضاء والذخائر بقصد الدفاع عن تجارتهم، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.