بالأسماء.. إصابة 18 شخصًا فى إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الساحل الشمالى

أصيب 18 شخصًا بإصابات متفرقة إثر انقلاب ميكروباص، مساء اليوم الإثنين، بطريق الساحل الشمالي.

البداية بلاغ تلقته إدارة شرطة النجدة بمرسى مطروح، بوقوع حادث تصادم في انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الساحل الشمالى أمام قرية الريفيرا.

واستقبل مستشفى الحمام النموذجي كلا من: «محمود سمير عبدالعال، مقيم العامرية جروح متهتكة، وكسر بالذراع الأيمن، وحلمى عصام حلمى حسين مقيم العامرية خروج تحسن الحالة، ومحمد ناجى غيث مقيم العامرية، خروج وتحسن الحالة، وطارق نور حلمى حسين مقيم العامرية كدمات متفرقة بالجسم، وغيث سعد عبدالمولى مقيم النهضة العامرية كدمات متفرقة، وسحجات بالوجه، وخالد محمد عبدالله مقيم العامرية كدمات متفرقة بالجسم وجروح متعددة، ومحمد خالد محمد عبدالله مقيم العامرية كدمات متفرقة بالجسم».

كما أصيب كل من «عبدالله خالد محمد عبدالله مقيم العامرية، كدمات متفرقة بالجسم، ومحمد عبدالعاطى على مقيم النهضة العامرية، اشتباه ارتجاج ونزيف بالصدر. ومحمود نبيل فاروق مقيم العامرية، جروح متعددة بالجسم، وإبراهيم عفيفى عبدالمولى مقيم العامرية، جروح متعددة بالجسم، وعزة بشير محمد، مقيم الإسكندرية، كدمات وسحجات بالجسم، وأحمد عبدالنبي عبد النبى عبدالمنعم، مقيم العامرية كدمات متفرقة بالجسم، ومحمد الدفراوى مقيم العامرية، اشتباه بكسر في الجمجمة، وعلاء أنور مسعى مقيم العامريه اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد سيف إبراهيم، مقيم العامرية كدمات متفرقة بالجسم، ومحمود رجب السيد، مقيم العامرية كدمات وسحجات بالجسم وعبدالرازق عصام حلمى مقيم العامرية خروج متابعة».

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.