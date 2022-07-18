استخدام العدسات اللاصقة.. كيف يمكن الحصول على ماكياج مثالى للعيون الضيقة؟

يحرص العديد من الفتيات ذوات العيون الضيقة على إتباع خطوات معينة حتى لا تظهر العين مرهقة وغير مثالية بالنسبة للمكياج بصورته النهائية.. لذا توضح زينب خليفة. خبيرة التجميل. بعض النصائح لابد من إتباعها لمكياج العيون الضيقة.

استخدام العدسات اللاصقة أمر لابد منه للعيون الضيقة حتى تعطي لها اتساعا ولكن يمكن الاستغناء عنها لمن لا يريدون استخدامها خوفًا من الإضرار بالعين.

البدء على جفن العين بالكونسيلر بشكل كامل ومن ثم استخدام اللون الفاتح على العين بالكامل ثم اللون الغامق على الجانبين وفي الزوايا الداخلية والخارجية للعيون.

من إحدى طرق تكبير العيون الضيقة أيضا وضع مسحة من الكونسيلر أسفل العين لإخفاء الهالات السوداء أو علامات التعب التي قد تظهر على العين وتطفئ بريقها.

استخدام مكبس الرموش لاعطائها مظهرا مقوسا من الأمور التي تعطي اتساعا للعين.

أما تحت العيون طبقي الكونسيلر في خطوة مهمة للتخلص من الهالات السوداء واعطاء مظهرا متناسقا للعين بأكملها.

ضعي قلم الايلينر أو الكحل الأسود بمحاذاة الرموش العليا، وعلى الأطراف للحصول على طلة القطة التى تبرز العين الصغيرة بشكل مثالي.

الماسكرا السوداء هي خير خيار للعيون الضيقة، حيث إن البنية منها تعمل على تضييق العيون، أما السوداء منها فهي أفضل للعيون الضيقة.

ضعي مسحة من ظل الجفون الأبيض اللامع على الحواف الداخلية من الجفون، أو يمكنك تحديد خط ماء العين (خط الرموش السفلي) بقلم تحديد باللون الأبيض، فهذا يعمل على تكبير العيون ويعزز إشراقتها وحيويتها بشكل مثالي.

الحواجب المحددة والمهذبة جيدا تبرز جمال العين بدرجة أكبر، لذا إذا كنت تعانين من الحواجب الرفيعة أو المليئة بالفراغات.

استخدام ظلال الجفون لتكبير العيون، لكن يراعى استخدام الألوان الفاتحة على كامل الجفن العلوي والدرجات الداكنة على الأطراف فقط.