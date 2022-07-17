الأحد 17 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: الدولة تتحمل فارق تكلفة السولار عن أصحاب المخابز البلدية

المخابز
المخابز
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أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا رقم ٢٢ وصادر بتاريخ ١٧-٧-٢٠٢٢، وموضح به حساب تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ونص القرار الصادر اليوم على تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية التي تعمل بوقود السولار، فى ضوء صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم ٥٨١ لعام ٢٠٢٢ والمتضمن تحديد أسعار المواد البترولية ومنها السولار.


ونص التوجيه الوزاري علي قيام الدولة، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة، بسداد صافى تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتى تعمل بوقود السولار طبقًا لما يتم إثباته من مبيعات الخبز على النظام بموجب البطاقة التموينية الذكية.


وأكد المصيلحي أن المواطن يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية، ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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