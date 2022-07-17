نظر محاكمة مالك عقار فيصل المحترق

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة مالك عقار فيصل، وذلك بتهمة البناء المخالف على أراضٍ زراعية.



وخلال الجلسة الماضية حضر الدكتور فتحي سرور، وكيلًا عن المتهم، وطلب رد المحكمة وأجلت هيئة المحكمة، المحاكمة لجلسة، اليوم الأحد، لحين اتخاذ إجراءات الرد.



وكانت النيابة العامة أصدرت في وقت سابق، بيانًا كشفت فيه عن جرائم عقار فيصل قبل أيام من إزالته وتفجيره بالديناميت، إذ قضت النيران على محتوياته وتسببت في تدمير الأعمدة الخرسانية.



واستمر اشتعال النيران في عقار فيصل خلال شهر فبراير من العام الماضي، ما حال دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، بسبب وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأرضي والأول، مصنوعة من مواد قابلة للاشتغال أدت لاستمرار الحريق، وأنّه تسبب في تآكل الأعمدة الخرسانية.