السبت 16 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة «مستريح البيتكوين» لجلسة الغد

البيتكوين
البيتكوين
ads

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة مستريح البيتكوين، والمتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من حوالي 3 آلاف شخص، بزعم توظيفها في الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وعملة البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلى 80%، و11 شريكًا له هم 3 زوجات وإخوته ووالدته واثنان من المساعدين له، ووضعه على قوائم المنع من التصرف في الأموال ووضعهم على قوائم المنع من السفر، لجلسة غدٍ الأحد.

وقررت النيابة العامة، إحالة مستريح البيتكوين، لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه مما يقرب من 3 آلاف مواطن.

وكشف أمر الإحالة، عن أن النيابة العامة وجهت الاتهام لـ10 متهمين بينهم مستريح البيتكوين، 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين وبينهم مستريح البيتكوين، وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتى "اإكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات"، و"شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات"، كون الشركتين من الشركات غير المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين وبينهم مستريح البيتكوين تلقوا أموالًا من الجمهور بلغت جملتها 66 مليونًا و811 ألفًا و407 جنيهات، بالإضافة لمبلغ 1650 دولارًا أمريكيًا لتوظيفها واستثمارها في أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وفى إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، حال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

خطوط مصر الحمراء

الأكثر قراءة

مصايف الإسكندرية: شاطئ النخيل مغلق ومحظور النزول فيه

OnTime SPORTS.. تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2022

بالخطوات والمستندات.. رابط التقديم بالصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2022-2023

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16 يوليو 2022

حقيقة فيديو ضبط مواطن بحوزته أفيون فى جولة لمدير الأمن

القضاء الإيطالى يغلق قضية وفاة ريجينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السيسى وبايدن وجهًا لوجه

د.أحمد الخميسى

الطرف الآخر عند تشيخوف

محمد عبدالعزيز

مين يشترى وقت؟.. تشتروا وقت يا شباب؟

د. منى حلمى

من حُسن حظى أننى أنام وحيدة

علي سعدة

تخاريف صيفية

د. داليا مجدي عبدالغني

"كيرة والجن".. ورسائل الفن

محمد المعموري

من يجرؤ للإساءة إلى وطنه وهو خارجه؟!

كريم فرغلى

دراما السيرة الذاتية فى مصر.. لا تكذب ولكنها تتجمل

صور

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

مباراة فوز الزمالك على غزل المحلة

عن قرب.. 8 صور لـ10 جنيهات البلاستيك

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: استهداف أحد أهم مواقع إنتاج الصواريخ بقطاع غزة

الجيش الإسرائيلى: «القبة الحديدية» تعترض صاروخًا من غزة

كيف ترى إسرائيل جولة بايدن فى الشرق الأوسط؟