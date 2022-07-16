السجن 7 سنوات لـ 3 متهمين لسرقتهم سيارة محملة بالحديد في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار سامح حامد شاكر، والمستشار هيثم محمود عبد الرحيم سكرتير المحكمة سعد أحمد السعران، بالسجن 7 سنوات لكل من " م.ر.ع" و" ح.م.ا" و"ه.ر.ال" لاتهامهم بالسرقة.

تعود أحداث القضية رقم 39451 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة بقيام المتهمين بسرقة سيارة محملة بالحديد بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة قيام كل من " م.ر.ع" و " ح.م.ا" و "ه.ر.ال" بسرقة المجني عليه "ص.م.ع" سائق، بأنه حال سيره بالسيارة النقل التابعة للشركة النقل محل عمله قام المتهمين بالتعدي عليه الاستيلاء على شحنة الحديد المحملة بالسيارة، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من سرقة المنقولات، وفروا هاربين، وتم ضبطهما وتحرر محضر بالواقعة وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهمين.