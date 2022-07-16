السبت 16 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يغادر السعودية فى ختام أول جولة شرق أوسطية

جو بايدن
جو بايدن
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غادر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السعودية، اليوم السبت، بعد زيارة استمرت يومين، التقى خلالها الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

واختتم بايدن في جدة أول جولة شرق أوسطية شملت إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وسعى خلالها لطرح رؤية جديدة للدور الأميركي في المنطقة الاستراتيجية التي تعصف بها الصراعات، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تتخلى عنها.

وفي وقت سابق، اختتمت قمة جدة للأمن والتنمية في المملكة العربية السعودية.

وفي ختام قمة جدة، وجّه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الشكر لقادة ورؤساء وفود الدول على حضورهم ومشاركتهم الفعالة في القمة، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

الرئيس الأميركي جو بايدن السعودية الملك سلمان الأمير محمد بن سلمان جدة

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