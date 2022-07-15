الجمعة 15 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الملك سلمان يستقبل الرئيس الأمريكى فى قصر السلام بجدة

جريدة الدستور
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استقبل  خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، اليوم،  الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.


وقد رحب خادم الحرمين، ببايدن والوفد المرافق له، في المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.
حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
كما حضره من الجانب الأمريكي، وزير الخارجية انتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

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