التصريح بدفن جثة عاطل عثر عليه داخل منزله فى شبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف لغز العثور على جثة عاطل، توفى داخل منزله بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حيث تبين أن المتوفى لقى مصرعه بسبب تناوله جرعة مواد مخدرة زائدة، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه بمنطقة بهتيم دائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، بقيادة المقدم أحمد موسى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "ك ش م"، 28 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات وضرب، داخل إحدى الغرف بمسكنه بمنطقة بهتيم دائرة القسم، وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار حقن بالذراعين، كما عثر بجواره على سرنجة طبية وبها آثار مادة مخدرة.

جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.