الخميس 14 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخصين فى حريق نشب بصيدلية بالعياط

حريق
حريق
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لقى شخصان مصرعهما في حريق اندلع داخل صيدلية بالعياط، ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في إخماد الحريق ونقل المتوفيين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل صيدلية بالعياط، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بسياراتي إطفاء.

وبإجراء التحريات تبين أن الحريق وقع بشارع المدبح بمدينة العياط، ووفاة شخصين في الحريق. 

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق.

وكشفت التحريات أن المتوفيين هما معتصم فكرى أمين من قرية السعودية، وحماد سيد عباس محمود من مدينة العياط.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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