تشريح جثة طفل سقط فى بيارة صرف صحى بكفرالشيخ

نقلت سيارة الإسعاف جثة طفل لقي مصرعه غرقًا داخل بيارة صرف صحى أثناء لهوه بفناء منزل جده إلى مشرحة مستشفى كفرالشيخ العام، وأمرت النيابة بانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتحديد كيفية وطريقة وفاة الطفل.

كان قد لقى طفل مصرعه غرقًا داخل بيارة صرف صحى أثناء لهوه بفناء منزل جده، ليجرى نقل الجثمان إلى مستشفى مطوبس المركزى، ومنها إلى مشرحة مستشفى كفرالشيخ العام.

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفرالشيخ، واللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطوبس يفيد بورود بلاغ من الأهالى بوفاة "آدم . م . أ . م . ع" عمره عام ونصف العام، وذلك بعد العثور عليه غارقًا بفتحة "الطرنش" المجاورة لمنزل جده، ليتحرر بذلك محضر رقم 8837 لسنة 2022 جنح مركز مطوبس.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسؤال والدة الطفل "سنية . ج. م . ا" عن الواقعة أكدت أنها حال تواجدها بمنزل والدها ذهبت لغسل الملابس ونشرها على سطح المنزل لتجفيفها وحال عودتها علمت بغرق نجلها، وبسؤال "ن . ح . ا . م " ربة منزل، وشاهدة على الواقعة أكدت بأنها حال تواجدها بمسكنها تبين لها غياب الطفل المتوفى، وأنها قامت رفقة أهلية الطفل بالبحث عنه لمدة نصف ساعة، وعثروا على جثمانه ساقطًا بفتحة الطرنش المجاور لمنزلهم، وقاموا باستخراجه وغسله بالمياه ومحاولة الضغط على صدره لإخراج المياه من صدره فلم تخرج مياه، وحاولت إنعاشه دون جدوى حتى حضر الطبيب بعد ساعة تقريبًا وتبين وفاة الطفل.

من جانبه؛ قام مفتش الصحة بمطوبس بتوقيع الكشف الطبي على الطفل وتبين أن وفاة الطفل نتيجة إسفكسيا الغرق، لتقرر بعد ذلك جهات التحقيق بمركز مطوبس، بنقل الطفل إلى مشرحة مستشفى كفرالشيخ العام، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتحديد كيفية وطريقة وفاة الطفل.