الأربعاء 13 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي والملك سلمان يتبادلان الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تبادل التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن تمنياته بأن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

ومن جانبه أعرب الرئيس السيسي عن خالص تمنياته لشعب وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة بدوام التقدم والسلام والازدهار.

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وائل لطفي

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