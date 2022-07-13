كيف يمكن لنظامك الغذائي أن يساعدك في تخفيف أعراض كورونا؟

بعد الإصابة بـCOVID-19، يمكن أن تستمر الأعراض لأكثر من 12 أسبوعًا، ما يؤدي لظهور أعراض طويلة أو أعراض ما بعد الإصابة، مع زيادة الفترة الزمنية، يمكن أن تتداخل هذه الأعراض مثل - التعب، وفقدان التذوق أو الشم وضباب الدماغ - مع يومك اليومي وتسبب الإحباط والتهيج.

وفقًا لموقع times of india لتقليل تأثير هذه الأعراض، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها، من أهمها مراقبة نظامك الغذائي، الأكل الجيد مهم للوقوف على قدميك مرة أخرى، وهو أمر ممكن عندما تحصل على ما يكفي من التغذية للتعافي، كما يجب عليك تضمين الكثير من الأطعمة الصحية في نظامك الغذائي وتوازنها حتى تحصل على كل البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن الضرورية للتعافي.

فيما يلي بعض الأطعمة المغذية التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي اليومي:

1- الكربوهيدرات النشوية

عادة ما يشعر الأشخاص بإنخفاض الطاقة أثناء وبعد التعافي من العدوى، لزيادة مستويات الطاقة لديك ، قم بتضمين الكربوهيدرات في نظامك الغذائي مع الأطعمة مثل البطاطس أو الأرز أو الخبز أو المعكرونة أو الكربوهيدرات النشوية الأخرى، قم بتضمين الكربوهيدرات المصنوعة من الحبوب الكاملة مثل القمح الكامل والشوفان الكامل والدخن والشعير الكامل إنها غنية بالألياف وتوفر الطاقة بسرعة بطيئة ولكن ثابتة ، وهي مثالية أكثر للتخلص من التعب.

2-فواكه طازجة

إذا كنت تأكل خمس حصص من الفاكهة كل يوم ، فسترى نتائج رائعة في صحتك العامة وطاقتك ومزاجك، ستزودك الفواكه بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تشتد الحاجة إليها، تفضل الذهاب إلى الفاكهة الطازجة، ولكن إذا لم تتمكن من الحصول على أي منها، يمكنك أيضًا تناول الفواكه المجمدة أو المعلبة أو المجففة، يمكنك أن تبدأ صباحك بقطعة أو قطعتين من التفاح أو الكمثرى أو البرقوق. يمكنك الاستمتاع بدردشة الفاكهة كوجبة وسط بين الإفطار والغداء.

في المساء، يمكنك الاستمتاع بالفواكه الحلوة مثل البطيخ للشعور بالانتعاش وإرضاء أسنانك الحلوة مع بديل صحي وطبيعي.

3-مصادر غنية بالبروتين

الفاصوليا والبقول والمكسرات والبذور والأسماك والبيض واللحوم كلها مصادر جيدة للبروتين، الحليب والجبن والزبادي مصادر غنية بالبروتين والكالسيوم والفيتامينات، لذا حاول أن تأكل وجبات مطبوخة في المنزل بما في ذلك الأطعمة غير النباتية مثل الدجاج، يمكنك تحضير كاري الدجاج اللذيذ في المنزل ، والذي سيكون أكثر صحة بكثير من اللحوم المصنعة المستخدمة في النقانق أو البرجر، سيساعد البروتين في إعادة بناء عضلاتك والحفاظ على نظام المناعة لديك وزيادة مستويات الطاقة لديك لاستعادة جسمك الصحي.

4-الدهون الصحية

تعمل الأحماض الدهنية أوميجا 3 على تقوية جدران الخلايا وتساعد في إثارة استجابة مناعية قوية في حالة وجود فيروس أو عامل ممرض أو غزو بكتيري، لتضمين أوميغا 3 في نظامك الغذائي، يمكنك تناول الأسماك مثل السلمون أو السردين مرتين في الأسبوع. إذا كنت نباتيًا ، فيمكنك استهلاك المصادر النباتية مثل المكسرات والبذور وفول الصويا.

5-تناول السوائل

اشرب الكثير من السوائل كل يوم ، وخاصة الماء سيساعد الماء جسمك على التخلص من سموم العدوى من جسمك، كما يساعد الماء أيضًا في توزيع الأكسجين والمواد المغذية في الجسم، إلى جانب الماء ، يمكنك أيضًا شرب الحساء والحليب وعصائر الفاكهة والعصائر ولكن حاول تجنب الكثير من السكر، إذا كنت تشرب العصير ، فاختر العصير الطازج بدلاً من العصائر المعبأة.