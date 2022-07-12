رابط الاستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية برقم الطلب عبر بوابة الخارجية السعودية

تزداد عمليات البحث، خلال هذه الأيام، عن طريقة الاستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية عبر موقع وزارة الخارجية السعودية والتي تتيحها المملكة العربية السعودية لاستقبال المغتربين والمقيمين على أرضها من كل دول العالم لذويهم وقد توقفت تلك الخدمة بسبب الاجراءات الاحترازية التي اتبعتها السعودية كغيرها من الدول للحد من عدوى فيروس كورونا مستجد.

طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب

ويمكنك التحقق من حالة طلب الزيارة العائلية عبر الإنترنت على موقع وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية باستخدام رقم طلب التأشيرة.

وفي السطور الأتية تقدم “الدستور” التفاصيل الخاصة لمساعدة الراغبين في زيارة أبنائنا المقيمين في المملكة..

وأوضحت وزارة الخراجية السعودية أنه بعد تقديم طلبك إلى غرفة التجارة يجب الانتظار لمدة 3 أيام على الأقل قبل الاستعلام عن طلب تأشيرة زيارة عائلية.

كيف تجد رقم طلب الزيارة العائلية؟

ويصدر رقم طلب للزيارة من قبل وزارة الخارجية في اللحظة التي تقدم فيها طلبًا للحصول على تأشيرة زيارة عائلية ويظهرفي طلب الزيارة العائلية ويجب الاحتفاظ به للاستعلام مرة أخرى.

رقم تأشيرة الزيارة العائلية

في حالة فقدان رقم طلب التأشيرة، اتصل بمكتب وزارة الخارجية على هذا الرقم 0114067777 وأخبرهم برقم إقامتك، وسيجدون رقم طلب التأشيرة لك.

خطوات الاستعلام عن زيارة عائلية

انتقل الآن إلى موقع وزارة الخارجية عبر هذا الرابـــــــــــــط و أدخل المعلومات التالية

نوع الاستفسار: طلب دعوة.

أدخل رقم طلب الدعوة.

أدخل رقم الهوية وهو رقم الإقامة.

أدخل رمز التحقق الظاهر في الشاشة.

انقر فوق زر البحث

بعد النقر على زر البحث ستظهر لك حالة طلبك الذي قمت بتقديمه ويوجد العديد من الحالات للطلب وهي:

1. لم يتم التقديم إلى غرفة التجارة

إذا وجد المستعلم رسالة أثناء التحقق من حالة تأشيرة الزيارة العائلية تشير إلى أنه لم يتم تقديم طلب الزيارة فإن ذلك يعني أن الكفيل الخاص بك لم يصادق بعد على طلبك لدى غرفة التجارة وسيتم تقديم طلبك إلى وزارة الخارجية بمجرد أن يتم ذلك.

2. تم تقديم الطلب

بعد تقديم الطلب إلى غرفة التجارة ستبدأ حالة تأشيرة الزيارة العائلية في إظهار اسم الغرفة التجارية التي يتم تقديمها فيها.

3. تمت الموافقة على تأشيرة الزيارة

إذا ظهرت الرسالة يرجى طباعة المستند والتواصل مع أي من مكاتب خدمات التأشيرات المعتمدة لتقديم المستندات وتقديم طلب التأشيرة إلكترونيًا فهذا يعني أن تأشيرتك قد تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الخارجية.

4. رفض تأشيرة الزيارة

إذا ظهرت رسالة تفيد باعتذار الوزارة عن تحقيق الطلب أثناء التحقق من حالة تأشيرة الزيارة العائلية فهذا يعني أن تأشيرتك مرفوضة من قبل وزارة الخارجية وذلك يرجع إلى عدة أسباب من أهمها:

صلاحية الإقامة غير كافية

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب صلاحية الإقامة لمدة 3 أشهر على الأقل في وقت التقدم للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية.

الطلب المعبأ بشكل خاطئ

يجب أن يتم تعبئة تأشيرة الزيارة العائلية بالعناية الواجبة ومراعاة التعليمات الحكومية.

غرفة التجارة الخاطئة

سبب شائع آخر لرفض طلب الزيارة العائلية في المملكة العربية السعودية هو تقديم تأشيرة الزيارة إلى غرفة تجارية مختلفة عن العنوان المكتوب في طلب التأشيرة.

موعد تقديم تأشيرة الزيارة العائلية

للراغبين التقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة عائلية فتأكد من القيام بذلك قبل بداية شهر رمضان.

ويعد التقديم خلال موسم الحج أحد الأسباب الشائعة لرفض تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية.

العلاقة مع مقدم الطلب

حددت المملكة العربية السعودية العلاقات المسموحة والمدرجة على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الخارجية والذين يمكنهم الحصول على تأشيرة زيارة عائلية وهذه العلاقات هي؛

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زوجة أو زوج.

أطفال.

الآباء.

الأخ وأهله (الزوجة والأبناء).

الأخت وأهلها (الزوج والأبناء).

أخت الزوج.

شقيق الزوج.

الجد والجدة.

وترفض تأشيرة الزيارة العائلية السعودية لأي قريب آخر فمن المحتمل أن يتم رفضها.

5. الطلب قيد المعالجة

إذا ظهرت رسالة الطلب تحت الاجراء بعد أي استعلام عن طلب زيارة عائلية على موقع وزارة الخارجية، فهذا يعني أن طلبك قيد المعالجة.

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