خطوات الاستعلام عن تأشيرة المملكة العربية السعودية برقم الجواز

يبحث العديد من الأشخاص عن الرابط الخاص بخطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز من خلال المنصة الوطنية الموحدة لخدمات التأشيرة على موقع البحث “جوجل”.. والدستور تقدم هذه الخدمة تيسيرا على الراغبين في الحصول على هذه الخدمة لتوفير الجهد والمشقة عليهم، وهناك خطوات يجب اتباعها للحصول على التأشيرة سواء من المصريين أو المقيمين.

الاستعلام عن تأشيرة المملكة العربية السعودية برقم الجواز:

وتوضح “الدستور” طرق وخطوات الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز من خلال المنصة الإلكترونية للتأشيرات وهي كالآتي:

ومن أجل الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز يتم الدخول على منصة الخدمات الإلكترونية ويتم كتابة رقم الجواز ثم يتم تحديد الجنسية لصاحب الجواز وكذلك نوع التأشيرة.. تشمل خطوات الاستعلام أيضا تحديد القدوم والنقر على خيرات فيظر المعلومات التي يتم البحث عن المراد الحصول عليها.



وتقدم وزارة الخارجية السعودية خدمات الاستعلام عن الطلبات الخاصة بالزيارات للمملكة العربية السعودية وطلبات تأشيرات العمرة والحج والعمل في المملكة والبعثات الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية حيث ان منصة انجاز منصة إلكترونية مقدمة من المملكة

وتشمل منصة إنجاز تقديم طلبات حجز وتوثيق وثائق والتصدي على طلبات عقد التأسيس وتسجيل وكالة إلكترونية والبحث عن الطلبات المقدمة عبر إدخال الهوية أو محل الاقامة.

ويسعد حاليا عدد كبير من من المواطنين بزيارة المملكة العربية السعودية أو الحج والعمرة أو حتى العمل في المملكة العربية السعودية سواء المقيمين في مصر أو المصريين.

وتواصل الخارجية السعودية والسفارة السعودية تسهيل عملية السفر للمواطنين القادمين إليها من خلال تسهيل عملية منح التأشيرات عبر المنصات الإلكترونية من أجل توفير الجهد والوقت على المواطنين المسافرين.