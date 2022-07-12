الأربعاء 13 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر فى مشاجرة بالأسلحة بأسيوط

مشاجرة في أسيوط
مشاجرة في أسيوط
ads

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقريتي جحدم وبني عدي بمركز منفلوط في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقريتي بني عدي وجحدم ووقوع حالة وفاة ومصاب.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة وقوع مشاجرة بين أفراد من عائلتي بيومي وهمام بقريتي بني عدي وجحدم بسبب خلافات قديمة.

أسفرت المشاجرة عن مصرع "رمضان.م.ج" 21 عامًا، من عائلة بيومي وإصابة "محمد.ف.م" من عائلة همام، تم نقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

مشاجرة الأسلحة النارية قريتي جحدم وبني عدي منفلوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

«قرى آمنة».. مستفيدو وحدات إطفاء «حياة كريمة»: أزالت مخاوفنا من الحرائق نهائيًا

كيف ستتأثر مصر بتراجع سعر اليورو مقابل الدولار؟

مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى 2022

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 واعرف المخالفات التي تتصالح عليها النيابة

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022.. كيرة والجن يتصدر المشهد

حقيقة وفاة حالة بمتحور كورونا الجديد فى بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

إجازة مع الأستاذ

ماجد حبته

المتاجرون بخراب سريلانكا

جمال رشدي

صراع التماسيح والأسماك فى بحيرة ناصر

حسين دعسة

«بايدن» فى المنطقة.. «بوتين» يتتبع الأثر!

د. القس صفوت البياضى

«مصر» فخر لنا

جلال حمام

حكاية كارفالو والشاطر حمور

مؤمن المحمدي

سمير رجب ومحمود الخطيب

محمود خليل

«الأنصارية» التى قادت إلى «قانون الخلع»

صور

الأهلى يهز شباك فيوتشر برباعية نظيفة

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى المصرى

الورد مفتح شوفوا شوفوا.. بيرقص ويدارى كسوفه

محطة تل أبيب

المزيد

"بايدن" يدفع لتشكيل منظومة دفاع جوى إقليمى.. ما أهميتها؟ وبماذا تساهم إسرائيل؟

تطبيع أم تعاون.. كيف ستؤثر زيارة بايدن على العلاقات بين إسرائيل والسعودية؟

استطلاع إسرائيلى يسجل تراجعًا جديدًا لـ«تحالف نتنياهو»