مصرع شخص وإصابة آخر فى مشاجرة بالأسلحة بأسيوط

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقريتي جحدم وبني عدي بمركز منفلوط في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقريتي بني عدي وجحدم ووقوع حالة وفاة ومصاب.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة وقوع مشاجرة بين أفراد من عائلتي بيومي وهمام بقريتي بني عدي وجحدم بسبب خلافات قديمة.

أسفرت المشاجرة عن مصرع "رمضان.م.ج" 21 عامًا، من عائلة بيومي وإصابة "محمد.ف.م" من عائلة همام، تم نقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.