موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2022 للعاملين بالقطاع الحكومى والخاص

يبحث العاملون بالقطاع الحكومي والخاص، عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2022 بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى والعودة للعمل، ويعتبر شهر يوليو 2022، أكثر شهور السنة التي تحتوي على إجازات رسمية.

وتعتبر إجازة رأس السنة الهجرية 2022، هي الإجازة الرسمية الثانية للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص في شهر يوليو بعد إجازة عيد الأضحى 2022، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

موعد إجازة راس السنة الهجرية 2022

وينشر «الدستور» للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2022 في شهر يوليو لهذا العام، حيث توافق آخر سبت في هذا الشهر يوم 30 يوليو وتعتبر آخر الإجازات الرسمية خلال هذا الشهر.

ويحصل الموظفون أيضًا على إجازة ثورة 23 يوليو عقب انتهاء إجازة عيد الاضحى 2022 والعودة إلى العمل.

ميعاد إجازة راس السنة الهجرية 2022

ومن المقرر ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية 2022 إلى يوم الخميس الموافق 4 أغسطس وفقا لقرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ويأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون.

الإجازات المتبقية لعام 2022 للقطاعين العام و الخاص

وعلى مدار الشهور المتبقية من هذا العام يضم شهر أكتوبر فقط يومي إجازة رسمية لموظفي القطاع الحكومي والخاص وبذلك تنتهي الإجازات الرسمية في هذا العام وهي كما يلي:

في شهر أكتوبر: الاحتفال بانتصارات حرب 6 أكتوبر.

يوم السبت 8 أكتوبر إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف.