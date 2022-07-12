موعد إجازة 23 يوليو والإجازات الرسمية المتبقية في 2022

رغم أن إجازة عيد الأضحى لم تنتهي بعد، حيث من المفترض أن تنتهي الخميس إلا أن الموظفين في الدولة ينتظروا المزيد من الإجازات والعطلات الرسمية في مصر ومنها إجازة ثورة 23 يوليو التي تحل ذكراها السبعين هذا العام وذلك رغبة من موظفي القطاع الخاص والعام وقطاع الأعمال في الحصول على قدر من الراحة والتقاط الأنفاس من جهد ومشقة العمل، واستثمارها في شيء يسعدهم.

إجازات شهر يوليو 2022

وكان شهر يوليو 2022 حافلًا بالإجازات والعطلات الرسمية، إذ تصل العطلات به إلى 13 يومًا، أي ما يقارب نصف الشهر وتتضمن الآتي.

الإجازات الرسمية 2022

وتتضمن الإجازات الرسمية في شهر يوليو بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت (10 أيام): «إجازة عيد الأضحى - إجازة ثورة 23 يوليو - إجازة بداية السنة الهجرية»، والتي تأتي في الأيام التالية:

إجازة عيد الأضحى

التي أمتدت من الجمعة الماضية 8 يوليو "وقفة عرفة" وصولًا إلى الخميس المقبل الموافق 14 يوليو 2022.

إجازة 23 يوليو 2022

وتعتبر إجازة ثورة 23 يوليو يوم السبت الموافق للتاريخ ذاته، وتعد إحدى العطلات رسمية في مصر تخليدًا لذكرى الثورة وهي الذكرى السبعين لهذه الثورة المجيدة التي غيرت من تاريخ مصر الحديث.

بداية السنة الهجرية 1444

وفي يوليو 2022 تأتي بداية السنة الهجرية 1444 يوم السبت 30 يوليو القادم، وتعد إحدى الإجازات الرسمية في مصر ذات الطابع الديني، وتحظى بتفاعل كبير من قبل المواطنين.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2022

وحتى نهاية 2022 ما زال هناك عدد من العطلات الرسمية التي يحصل علّيها الموظفين علاوة على الإجازة الأسبوعية وهي كالأتي:

الخميس 6 أكتوبر 2022

ويهتم العاملون في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، على إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

السبت 8 أكتوبر المولد النبوي الشريف

وفي هذا اليوم يحصل العاملون في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، على إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي الشريف.