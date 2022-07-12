سعر اليورو اليوم الثلاثاء.. تراجع أمام كل العملات العربية والأجنبية

شهدت سعر اليورو اليوم الثلاثاء تراجع كبير أمام كل العملات العربية والأجنبية، ووصل سعره إلى دولار واحد فقط لأول مرة منذ بدء التداول على اليورو في الأسواق قبل 20 عامًا.

وتأثر سعر اليورو بالتغيرات الاقتصادية في العالم والتي زادتها الحرب الروسية الأوكرانية واتجاه دول اليورو إلى تطبيق عقوبات اقتصادية على روسيا وقطع روسيا إمدادات الغاز الروسي عن أوروبا.

وتراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصري حيث انخفض بقيمة جنيه منذ 27 يونيو الماضي وسط تعاملات محدودة لدى بعض شركات الصرافة بالتزامن مع إجازات البنوك والتي بدأت مع احتفالات عيد الأضحى التي بدأت الأحد الماضي على أن تعود للعمل مرة ثانية الأحد المقبل، مع قرارات مجلس الوزراء المصرية بمد إجازة عيد الأضحى لتكون أسبوع كامل بدلًا من أربعة أيام.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء

واجه سعر اليورو انخفاض كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية أمام كافة العملات العربية والأجنبية، وسجل سعر اليورو أقل سعر له منذ ديسمبر 2022، وبلغ سعره مقابل الدولار 1.0045 دولار، كما واصل تراجعه أمام كافة العملات الأجنبية.

فانخفض سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الثلاثاء أمام الدولار الأمريكي ليسجل 1.0022 دولار، كما تراجع اليورو أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسجل 18.9149 جنيه مصري، وبلغت قيمة اليورو مقابل الدرهم الإماراتي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3.6812 درهم إماراتي.

وبلغ سعر اليورو مقابل الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3.7619 ريال سعودي، بينما بلغ سعر اليورو مقابل الليرة اللبنانية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 1526.5124 ليرة لبنانية.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء للبيع 18.90 والشراء 18.83.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22.95 للبيع و22.55 للشراء.

ووصل سعر الفرنك السويسري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19.44 للبيع و19.36 للشراء.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5.14 للبيع و5.12 للشراء.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم 5.03 للبيع والشراء 5.01.

وبلغ سعر الدينار الكويتي 61.57 للبيع و61.16 للشراء.

ووصل سعر اليوان الصيني 2.82 للبيع و2.80 للشراء.