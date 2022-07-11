رابط نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2022

يبحث أولياء الأمور عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية، بعد انتهاء الفترة التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية في الفترة من أول يونيو وحتى 30 يونيو، وينتظر أولياء الامور اعلان نتيجة تقديم رياض أطفال والصف الأول الابتدائي خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء فترة التقديم منذ أسبوعين.

نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2022

يستطيع أولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2022، من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم تقديم رياض أطفال 2022 واتباع الخطوات التالية:

أولا: الدخول على رابط تقديم رياض الأطفال في المدارس التجريبية 2022، من هنا.

ثانيّا: ادخل كلمة السر واسم المستخدم التي تم إنشائها من قبل ولي الأمر في الحساب الجديد.

ثالثًا: إدخال بقية البيانات المطلوبة كالرقم القومي، وستظهر نتيجة تقديم رياض أطفال.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في وقت سابق، أن أي تزوير أو خطأ في البيانات يتحمل ولي الأمر فيه المسؤولية القانونية، وعليه متابعة النتائج مسؤولية ولى الأمر فقط في المدة المحددة.

مع الالتزام بدفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة خلال مدة الـ15 يومًا وإلا يعتبر القبول لاغيًا ويشطب اسم الطفل من على الموقع.

شروط تقديم رياض الأطفال 2022

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط الالتحاق برياض الأطفال ومنها يجب أن تكون سن الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال 4 سنوات، ويتم تحديد قبول الطلاب من خلال مديرية كل محافظة وفقًا للكثافة والوضع بها، ويكون قبوب الطلاب وفقًا للقرار الوزاري رقم 154 بتاريخ 6/7/1989، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويستطيع ولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم تقديم رياض أطفال، وعقب الإعلان عن النتيجة يتيح للأهالي التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول، ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة القبول النهائي، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن فتح باب الالتحاق برياض أطفال بشكل إلكتروني من خلال المنصة التي خصصتها وزارة التربية للتيسير والتسهيل على أولياء الأمور.