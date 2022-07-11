الإثنين 11 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2022

رياض الأطفال
رياض الأطفال
ads

يبحث أولياء الأمور عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية، بعد انتهاء الفترة التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية  في الفترة من أول يونيو وحتى 30 يونيو، وينتظر أولياء الامور اعلان نتيجة تقديم رياض أطفال والصف الأول الابتدائي خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء فترة التقديم منذ أسبوعين.

نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2022

يستطيع أولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2022، من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم تقديم رياض أطفال 2022 واتباع الخطوات التالية:

أولا: الدخول على رابط تقديم رياض الأطفال في المدارس التجريبية 2022، من هنا.

ثانيّا: ادخل  كلمة السر واسم المستخدم التي تم إنشائها من قبل ولي الأمر في الحساب الجديد.

ثالثًا: إدخال بقية البيانات المطلوبة كالرقم القومي، وستظهر نتيجة تقديم رياض أطفال.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في وقت سابق، أن أي تزوير أو خطأ في البيانات يتحمل ولي الأمر فيه المسؤولية القانونية، وعليه متابعة النتائج مسؤولية ولى الأمر فقط في المدة المحددة.

مع الالتزام بدفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة خلال مدة الـ15 يومًا وإلا يعتبر القبول لاغيًا ويشطب اسم الطفل من على الموقع.

لينك نتيجة قبول رياض الأطفال 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية

رابط نتيجة قبول رياض الاطفال 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية

إعرف نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 بالإسكندرية

تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات 2022

شروط تقديم رياض الأطفال 2022

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط الالتحاق برياض الأطفال ومنها يجب أن تكون سن الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال 4 سنوات، ويتم  تحديد قبول الطلاب من خلال مديرية كل محافظة وفقًا للكثافة والوضع بها، ويكون قبوب الطلاب وفقًا للقرار الوزاري رقم 154 بتاريخ 6/7/1989، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويستطيع ولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم تقديم رياض أطفال، وعقب الإعلان عن النتيجة يتيح للأهالي التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول، ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة القبول النهائي، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن فتح باب الالتحاق برياض أطفال بشكل إلكتروني من خلال المنصة التي خصصتها وزارة التربية للتيسير والتسهيل على أولياء الأمور.

رياض الاطفال تقديم رياض الأطفال نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية الالتحاق برياض الأطفال وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

متى تنتهى تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2022؟.. والصيغة الصحيحة للتكبير

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022.. كيرة والجن يتصدر المشهد

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022 في اليوم الأول

أسعار تذاكر السينما فى وسط البلد 2022

الثالثة يا مو.. صلاح ينافس محرز وحكيمى فى جائزة الأفضل إفريقيًا

«هيعتذر لايف».. أسرة نيرة أشرف تتراجع عن بلاغ يهدد شقيقتها بالقتل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الأنصارية» التى قادت إلى «قانون الخلع»

منى رجب

الدين ليس مظهرًا وتسلطًا.. بل هو دعوة لمكارم الأخلاق

ماجد حبته

هل كفر العرب بالديمقراطية؟!

بسنت حسن

كسر التابو

القس. رفعت فكرى

الدين والمواطنة

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. مرشد التمكين

د.كريمة الحفناوى

والد الأمة بوليفار الخالد

محمود أبودومة يكتب: مشاهدات المسرح فى لندن

صور

إقبال كبير على حديقة الحيوان فى ثالث أيام عيد الأضحى

العيد فرحة.. المدبح الآلي بالبساتين

القناطر الخيرية: العيد فرحة

محطة تل أبيب

المزيد

غُرف عمليات وسيارات "الوحش".. كيف تستعد إسرائيل أمنياً لاستقبال "بايدن"؟

رسائل حزب الله من هجوم "كاريش" والموقف الإسرائيلي.. هل تغيرت قواعد اللعب؟

تحالف سياسى جديد يخوض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة