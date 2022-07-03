إعرف نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 بالإسكندرية

ينتظر أولياء أمور الطلاب اعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 بمحافظة الاسكندرية، بعد أن انتهت مرحلة التقديم في 30 يونيو الماضي عبر الموقع الالكتروني لمديرية التربية والتعليم بالاسكندرية، التزامًا بتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بفتح الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لتسجيل بيانات الأطفال الذين تنطبق عليهم ضوابط وقواعد القبول برياض الأطفال.

وزادت عمليات بحث مواطني الإسكندرية عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022، مع قرب إعلانها من مديرية التربية والتعليم حتى أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر محرك “جوجل”.

ويعرض “الدستور” في السطور التالية القصة الكاملة لـ نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 بالاسكندرية..

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالاسكندرية 2022

تستعد مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية لإعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالاسكندرية، ويعكف أولياء الأمور الآن على تسليم الملف الورقي للالتحاق برياض أطفال بعد إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 بالاسكندرية، وقبول أبنائهم وذللك خلال الفترة من 1 يوليو الجاري وحتى 31 يوليو.

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وتقوم مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية بتشكيل لجنة بكل مدرسة برئاسة مديرها وعضوية معلمة رياض أطفال ومسئول شئون طلبة ومسئول وحدة المعلومات بالمدرسة لمراجعة طلبات تقديم رياض اطفال وفحصها بناءًا على الشروط التي تم تحديدها مسبقًا وهي التوزيع الجغرافي، وسن الطالب المتقدم، وكافة الضوابط السابق الإعلان عنها من مديرية التربية والتعليم وقت تقديم رياض الاطفال.

وتتولى اللجنة التي تشكلها مديرية التربية والتعليم داخل كل مدرسة بمحافظة الاسكندرية، مطابقة الأوراق والملفات المقدمة من أولياء الأمور مع كشوف التسجيل الإلكترونية التي تمت خلال الفترة من 1-6 الماضي وحتى 30-6، وبعد القيام بهذه المراجعات يتم إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 بالاسكندرية.

يذكر أنه تم فتح باب التقديم الالكتروني بمرحلة رياض الأطفال عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإلكتروني، للتسهيل على أولياء الأمور في مرحلة التقديم، وتجنبًا للتكدس داخل المدارس المختلفة، تنتهي وزارة التربية والتعليم من حصر الطلبات المقدمة، وفحص أسماء الطلاب المستوفين للشروط التي أعلنتها الوزارة عند فتح التطبيق، ومن ثم يتم الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة ويسر.