مدة إجازة عيد الأضحى 2022 للموظفين والقطاع الخاص

حدد مجلس الوزراء منذ عدة أيام مدة إجازة عيد الاضحى 2022 للموظفين بالقطاعين العام والخاص، وتم مد الإجازة التي كان مقررًا لها الانتهاء مع نهاية رابع أيام عيد الأضحى، والتي ستتوافق مع يوم الثلاثاء 12 يوليو، ولكن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بمد إجازة عيد الأضحى لتشمل الأسبوع كله لكل العاملين بالدولة.

مدة إجازة عيد الأضحى 2022 للقطاع الخاص

حددت وزارة القوى العاملة إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص، والتي بدأت من السبت الماضي الموافق 9 يوليو حتى الخميس 14 يوليو، و تستمر لمدة 8 أيام.

جاء القرار في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة - كلما أمكن ذلك- تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

عودة الموظفين للعمل بعد إجازة العيد

حددت الدولة مدة إجازة عيد الأضحى للموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة لتكون 6 أيام، وتنتهي يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو ، مع استمرار الإجازة إلى يوم الجمعة الذي يعد عطلة رسمية أسبوعية في المؤسسات الحكومية، وتصل إجازة عيد الأضحى لـ8 أيام للجهات التي لها دوام رسمي يبدأ من السبت، و9 أيام للجهات التي يتعطل العمل بها يوم السبت.

وتكون إجازة عيد الأضحى مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

عودة البنوك للعمل بعد إجازة العيد

وتعطل عمل البنوك أيضًا طوال إجازة عيد الاضحى، حيث قرار البنك المركزي تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 10 يوليو2022 على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022، ويستأنف العمل بها صباح يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022.

وهي نفس مواعيد الإجازة التي حددتها الدولة والخاصة بإجازة عيد الأضحى للموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة؛ لتكون لمدة 6 أيام، وتنتهي يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو.