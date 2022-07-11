الجمارك الألمانية تضبط طن كوكايين وتعتقل 3 هولنديين

ضبطت سلطات الجمارك الألمانية شحنة تحتوي على أكثر من طن من الكوكايين، واعتقلت 3 رجال هولنديين عند وصولهم لاستلامها.

وضبطت السلطات شحنة الكوكاين، التي تبلغ قيمتها نحو 100 مليون يورو، في محطة حاويات أشافنبورج في شمال ولاية بافاريا، بعد بلاغ من سلطات في بلد آخر لم يذكر اسمه.

وتعد هذه أكبر ضبطية كوكايين في تاريخ الولاية الواقعة جنوب شرقي ألمانيا.

بحسب البيانات، فإن المتهمين الذي تبلغ أعمارهم 22 و26 و45 عاما اعتقلوا في 21 يونيو الماضي، وهم محتجزون حاليًا، وقال يورجن تيل رئيس وحدة مكافحة تهريب المخدرات في الجمارك، إن التحقيقات جارية مع المتهمين.

وتم العثور على الكوكايين القادم من جمهورية الدومينيكان في حاوية تحتوي على منتجات طبية طلبتها شركة ألمانية، وتم نقل الشحنة إلى أشافنبورج عبر ميناء هامبورج شمالي ألمانيا، ثم تم تسليم الحاوية خالية من الكوكايين للشركة في ولاية هيسن غربي ألمانيا، حيث حاول المشتبه بهم الثلاثة جلب المخدرات من الشحنة، وتم القبض عليهم في هذه المرحلة.

في وقت سابق، أعلن الأردن عن إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، وذلك استمرارا للجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية في الحفاظ على الأمن المحلي والإقليمي.

وقال مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة: إن قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، تعاملت مع مجموعات مسلحة تنتهج عملية التهريب بطريقة احترافية، تقودها تنظيمات منظمة مدعومة من جهات خارجية، حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وذلك من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حيث تعاملت آليات رد الفعل السريع مع هذه المجموعات من خلال تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".