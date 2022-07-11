الإثنين 11 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء هولندا يتعهد بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا

رئيس وزراء هولندا
رئيس وزراء هولندا
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وعد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، خلال زيارته العاصمة كييف، بتقديم مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، وقال لمحطة إن أو إس التليفزيونية الهولندية: "من المهم أن نساعد هنا والآن ونتأكد من أن أوكرانيا يمكنها الدفاع عن نفسها".

وقالت هولندا إنها أمدت أوكرانيا بالفعل بأسلحة تبلغ قيمتها نحو 173 مليون يورو (175 مليون دولار)، من بينها مدافع هاوتزر، وتسلمت أوكرانيا خمسة قطع من الأسلحة الثقيلة، وسوف تتبعها ثلاث قطع أخرى.

يشار إلى أن الزيارة هي الأولى التي يقوم بها روته لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس فولوديمير زيلينسكي بعد ظهر اليوم الإثنين.

وفي الصباح، زار “روته” ضواحي بوروديانكا وبوتشا وإيربين التي تعرضت لقصف شديد، وأعرب عن صدمته من حجم الدمار الذي خلفته الهجمات الروسية.

وفي وقت سابق، أفاد تقرير جديد صادر عن البنك المركزي الأوروبي  أن أكثر من نصف اللاجئين الأوكرانيين الموجودين الآن في منطقة اليورو يمكن أن يدخلوا سوق العمل في السنوات المقبلة.

وقال التقرير إنّ اللاجئين بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا ممّن هم في سنّ العمل يمكن أن يكون لديهم "معدّل مشاركة في سوق العمل على المدى المتوسط يراوح بين 25 و55 بالمئة" بناء على بيانات موجات لجوء سابقة.

ووفقاً لمفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين يتوقّع أن يكون 8,3 مليون لاجئ قد غادروا أوكرانيا بحلول نهاية العام، وعدد كبير منهم سيتوجّهون إلى منطقة اليورو المكوّنة من 19 دولة.

وقال البنك المركزي الأوروبي إنّ الحظر المفروض على مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً يعني أنّ الموجات الأولى من اللاجئين "تتكوّن من كبار السنّ والأطفال والنساء اللواتي هنّ في سنّ العمل".

رئيس الوزراء الهولندي أوكرانيا كييف هولندا الغزو الروسي فولوديمير زيلينسكي

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وائل لطفي

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