الإثنين 11 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع زوجين وطفلتهما في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي
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لقى ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي، كانو يستقلونها في طريق الكسارة – الصالحية الجديدة، دائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة وتم نقل الجثث، والتحفظ عليهم بمشرحة المستشفى وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد ورود بلاغ، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الكسارة – الصالحية الجديدة، بنطاق ودائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم 7559 (ر ن أ)، ما أسفر عن مصرع قائدها وزوجته وطفلتهما.

وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بمشرحة مستشفى الصالحية، تحت تصرف جهات التحقيق، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها، وتحرير محضر بالواقعة.

حادث انقلاب سيارة الصالحية الجديدة

رئيس التحرير

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