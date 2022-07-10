ثاني أيام التشريق

يحرص كثير من المسلمين على دعاء اليوم الثالث من عيد الأضحى المبارك ثاني أيام التشريق الثلاثة ضمن طقوس الاحتفال بالعيد الكبير؛ للتقرب إلى الله في الأيام المباركة بالتزامن مع قرب انتهاء حجاج بيت الله الحرام من أداء فريضة الحج لهذا العام.

دعاء اليوم الثالث من عيد الأضحى

ولم يرد في السنة النبوية نص ثابت بتخصيص دعاء اليوم الثالث من عيد الأضحى المبارك، لكن يُستحب الدعاء في هذه الأيام بالأدعية الجامعة لكل الخيرات الواردة في السنة النبوية المطهرة من بينها:-

رب إني مسني الضر، وأنت أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دعاء البائس، اشف كل مريض يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدنيا والآخرة، وإنك أنت المعطي العليم الحكيم.

-اللهم اكتب في هذه الليلة محو الذنوب، وستر العيوب، ولين القلوب، وتفريج الهموم، وتيسير الأمور، واغفر له، وأدخله الجنة من غير حساب، ولا سابقة عذاب.

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَاب.ُرَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا.

اللهم آتي صحبي كتبهم بيمينهم، فتكون عيشتهم في الآخرة عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية، لا يُسمع فيها لاغية.

أدعية اليوم الثالث من عيد الأضحى

اللهم اجعل خير أيام أصحابي هو اليوم الذي لاقوك فيه، اللهم إنك أرحم بهم من أمهاتهم، اللهم فحرم عليهم نارك، وارزقهم جنتك، واجمعني وإياهم يوم الدين في عليين على سرر متقابلين.

يا رب في عيد الأضحى أنزل رحمة وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ

اللهم واجعلني من أهل التوحيد والايمان بك، والتصديق برسولك والائمة الذين حتمت طاعتهم، ممن يجري ذلك به وعلى يديه، آمين رب العالمين.

اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمركله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري.