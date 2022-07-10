الأحد 10 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

موعد عودة البنوك للعمل بعد عيد الأضحى

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يهتم الكثير من المصريين بالبحث عن موعد عودة البنوك للعمل بعد عيد الأضحى والتي أغلقت أبوابها مساء، الخميس الماضي، في الموعد المحدد لإجازتها الأسبوعية والتي تبدأ من مساء الخميس وتنتهي السبت أسبوعيًا، لكنها لم تستقبل عملاءها اليوم الأحد كما هو معتاد تزامنًا مع الإجازة التي تقضيها الدولة كلها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكان من المفترض أن يكون موعد عودة البنوك للعمل يوم الثلاثاء المقبل حيث أن إجازة عيد الأضحى 5 أيام تبدأ من يوم وقفة عرفات وتستمر 4 أيام أخرى وهي مدة العيد، ولكن مجلس الوزراء زاد عدد أيام الإجازة لتستمر حتى الخميس المقبل وبالتالي تأخر موعد عودة البنوك للعمل.

موعد عودة البنوك للعمل

وحدد مجلس الوزراء موعد عودة البنوك للعمل بعد عيد الأضحى الأحد المقبل الموافق 17 يوليو المقبل بعد أن بدأت مع وقفة عيد الأضحى، حيث تستمر لمدة 8 أيام بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء باعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر اعتبارًا من السبت الموافق 9 يوليو حتى الخميس الموافق 14 يوليو الجاري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقد حدد قرار البنك المركزي موعد إجازة عيد الأضحى للبنوك حيث تقرر تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 يوليو وتنتهي يوم الخميس الموافق 14 يوليو ، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443هـ.

من المقرر أن يكون موعد عودة البنوك للعمل، صباح يوم الأحد الموافق 17 يوليو.

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موعد انتهاء إجازة البنوك في عيد الأضحى 2022 

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أسعار العملات الأجنبية والعربية فى البنوك المصرية اليوم الخميس 7-7-2022



أجازة عيد الأضحى للعاملين في  الدولة

ويحصل الموظفون العاملون في الجهاز الإداري للدولة على إجازة تبدأ من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو بالإضافة إلى يوم الجمعة الذي يعد عطلة رسمية أسبوعية في المؤسسات الحكومية، لتصل الإجازة الرسمية لعيد الأضحى إلى نحو 8 أيام للجهات التي لها دوام رسمي يبدأ من السبت، و9 أيام للجهات التي يتعطل العمل بها السبت.

ووفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تكون الفترة من السبت حتى الخميس من 9 حتى 14 يوليو 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
 

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