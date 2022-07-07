الخميس 07 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية فى البنوك المصرية اليوم الخميس 7-7-2022

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
ads

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس في البنوك المحلية والبنوك الاستثمارية العاملة في السوق المصرية.

وشهد سعر الدولار ارتفاعًا جديدًا مقابل الجنيه المصري حتى سجل أكبر قيمة سعرية له منذ يناير 2017، واقترب من حاجر 19 جنيهًا مصريًا. 

أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر 

- استقر سعر الجنيه  الإسترليني في البنوك المصرية، وسجل  22.56 جنيه للشراء و22.66 جنيه للبيع.
- سجل الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 22.43 جنيه للشراء مقابل 22.64 للبيع.
-  سجّل سعر الجنيه الإسترليني ببنك قناة السويس نحو 22.43 جنيه للشراء و22.63 جنيه للبيع.

- شهد الدولار ارتفاعًا جديدًا في سعره وسجل في بنك مصر نحو 18.89 جنيه لعمليات البيع، و18.83 جنيه في عملية الشراء.

- سجل في البنك المركزي نحو 18.83 جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع.
- بلغ سعر الدولار  بالبنك الأهلي المصري 18.89 جنيه للبيع و18.83 جنيه للشراء.

- بلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس 19.42 جنيه للبيع و19.28 للشراء.

- وفي البنك الأهلي المصري نحو 19.24 جنيه للشراء و19.41 جنيه للعمليات البيع.

- بلغ سعر الدولار الكندي فى البنك الأهلي للشراء 14.4313  والبيع 14.514

-  بلغ سعر الكرونا الدنماركي  سعرالشراء 2.5917سعر البيع 2.6078

- بلغ سعر الكورنا النرويجي للشراء 1.8644 والبيع 1.8828

-بلغ سعر الكرونا السويدي اليوم فى البنك الأهلي للشراء 1.787  والبيع 1.799

- بلغ سعر الفرنك السويسري للشراء 19.4324 والبيع 19.5306

- بلغ سعر الين الياباني اليوم فى البنك الأهلي للشراء 13.8568 والبيع 13.9781

- بلغ سعر الدولار الأسترالي للشراء 12.7837 والبيع 12.8811

txt

أسعار العملات الرقمية.. العقود الذكية تحاول الصعود بمواجهة التضخم

txt

مع طرح العملة البلاستيكية.. مراحل تطور العملات المصرية على مر التاريخ

 

أسعار العملات العربية

- وصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي عند مستوى 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي في البنك الأهلي  نحو 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي  في بنك مصر، نحو 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع.

-سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، نحو 5.01 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.
- استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، عند 5.06 جنيه للشراء، و5.08 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي حسب موقع البنك المركزي المصري، سجل نحو 60.71 جنيه للشراء، و61.06 جنيه للبيع.

«إنتيليجنس نيوز»: الأزمة الروسية الأوكرانية أول حرب كبرى في التاريخ تمولها عملات مشفرة

أسعار العملات اسعار العملات الاجنبية البنوك المصرية أسعار العملات العربية الريال السعودي

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

لينك نتيجة قبول رياض الأطفال 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية

رابط نتيجة قبول رياض الاطفال 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية

ارتفاع جديد لـ«عيار 21».. أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 7-7-2022

ما هو أول أيام عيد الأضحى 2022

عبارات تهنئة عيد الاضحى للاصدقاء 2022 ورسائل بالعامية والفصحى

وزير القوى العاملة: 6 أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الرد الصيني على وثيقة الناتو الأخيرة

حسين دعسة

مفاجأة لوضع نهاية للحرب الروسية الأوكرانية.. لماذا هذا التفكير عند جون بولتون؟

سعيد المصرى

محنة القانون اجتماعية

ماجد حبته

مصر الرقمية

محمد العسيري

هو إحنا ليه ما بنعرفش نفرح؟!

د هند جاد

بلاعة البركة.. للشفاء وفك الكرب وجلب الرزق

د. داليا مجدي عبدالغني

وقفة تشريعية لحماية الأطفال

أسماء محفوظ

ليفل جديد.. أصل هى اللى استفزته!

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة 5 ساعات.. لماذا يجتمع رئيس وزراء إسرائيل مع «ماكرون»؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال ببيت لحم