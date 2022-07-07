أسعار العملات الأجنبية والعربية فى البنوك المصرية اليوم الخميس 7-7-2022

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس في البنوك المحلية والبنوك الاستثمارية العاملة في السوق المصرية.

وشهد سعر الدولار ارتفاعًا جديدًا مقابل الجنيه المصري حتى سجل أكبر قيمة سعرية له منذ يناير 2017، واقترب من حاجر 19 جنيهًا مصريًا.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر

- استقر سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية، وسجل 22.56 جنيه للشراء و22.66 جنيه للبيع.

- سجل الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 22.43 جنيه للشراء مقابل 22.64 للبيع.

- سجّل سعر الجنيه الإسترليني ببنك قناة السويس نحو 22.43 جنيه للشراء و22.63 جنيه للبيع.

- شهد الدولار ارتفاعًا جديدًا في سعره وسجل في بنك مصر نحو 18.89 جنيه لعمليات البيع، و18.83 جنيه في عملية الشراء.

- سجل في البنك المركزي نحو 18.83 جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري 18.89 جنيه للبيع و18.83 جنيه للشراء.

- بلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس 19.42 جنيه للبيع و19.28 للشراء.

- وفي البنك الأهلي المصري نحو 19.24 جنيه للشراء و19.41 جنيه للعمليات البيع.

- بلغ سعر الدولار الكندي فى البنك الأهلي للشراء 14.4313 والبيع 14.514

- بلغ سعر الكرونا الدنماركي سعرالشراء 2.5917سعر البيع 2.6078

- بلغ سعر الكورنا النرويجي للشراء 1.8644 والبيع 1.8828

-بلغ سعر الكرونا السويدي اليوم فى البنك الأهلي للشراء 1.787 والبيع 1.799

- بلغ سعر الفرنك السويسري للشراء 19.4324 والبيع 19.5306

- بلغ سعر الين الياباني اليوم فى البنك الأهلي للشراء 13.8568 والبيع 13.9781

- بلغ سعر الدولار الأسترالي للشراء 12.7837 والبيع 12.8811

أسعار العملات العربية

- وصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي عند مستوى 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع.

-سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، نحو 5.01 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

- استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، عند 5.06 جنيه للشراء، و5.08 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي حسب موقع البنك المركزي المصري، سجل نحو 60.71 جنيه للشراء، و61.06 جنيه للبيع.