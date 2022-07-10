متى تنتهي تكبيرات عيد الأضحى 2022 ؟

يهتم المسلمون بالسؤال عن موعد انتهاء تكبيرات عيد الأضحى، والتي تبدأ من بعد تأكيد رؤية هلال شهر ذى الحجة وتستمر حتى آخر أيام التشريق وهي الثلاث أيام التي تلي أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتصدر سؤال متى تنتهي تكبيرات عيد الأضحى؟ أكثر العبارات بحثًا عبر جوجل، وتعرض الدستور في التقرير التالي وفقًا للشريعة الإسلامية موعد انتهاء تكبيرات عيد الاضحى.

تكبيرات عيد الأضحى

يبدأ المسلمون في ترديد تكبيرات عيد الأضحى من يوم رؤية هلال شهر ذى الحجة وتستمر حتى آخر أيام التشريق وهي 11 و12 و13 ذي الحجة، لقوله تعالى: «لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ»، والأيام المعلومات هي أيام العشر، والمعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة.

وتردد المساجد تكبيرات عيد الأضحى وهي «الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد» فثابت عن ابن مسعود رضي الله



متى تنتهي تكبيرات عيد الأضحى ؟

حسب مذهب الإمام أبو حنيفة والإمام ابن حنبل، تبدأ وقت التكبيرات بعد صلاة الفجر مباشرة من يوم عرفة 9 ذو الحجة، وينتهي بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق 13 ذو الحجة، وعليه تكون التكبيرات خلال خمسة أيام.

وفق مذهب المالكية يبدأ التكبير بعد صلاة الظهر من يوم عيد الأضحى، وينتهي بصلاة الفجر من اليوم الرابع 13 ذو الحجة.

أما وفقًا لمذهب الشافعية، يبدأ وقت التكبيرات من فجر يوم عرفة 9 ذو الحجة وينتهي حتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق 13 ذو الحجة.

الترجيح: قال الحافظ: ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي حديث، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وبن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى أخرجه بن المنذر وغيره والله أعلم. فتح الباري - ابن حجر (2/462) وقال النووي: واختارت طائفة محققي الأصحاب المتقدمين والمتأخرين أنه يبدأ من صبح يوم عرفة ويختم بعصر آخر التشريق.. واختاره ابن المنذر والبيهقي وغيرهما من أئمة أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث وهو الذي اختاره. المجموع (5 /34و35)، وقال : وقول أنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق وهو الراجح عند جماعة من أصحابنا وعليه العمل.. شرح النووي على مسلم (6 / 180)، الأوسط لابن المنذر (4/303 9، وسنن البيهقي (5/101) وقال شيخ الإسلام: أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد وهذا باتفاق الأئمة الأربعة.