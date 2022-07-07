ضبط 2 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة

ضبطت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، 2 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل محل قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بالجيزة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات إلى رئيس مباحث التموين بالجيزة يفيد قيام مالك محل "بدون ترخيص"، بالعمرانية، بحوزته 2 طن لحوم مجمدة بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.

وعقب إجراء التحريات اللازمة تبين أنه يقوم بتخزين تلك الكميات؛ تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 2 طن لحوم مجمدة بحوزة مالك ثلاجة؛ لحفظ السلع الغذائية "دون ترخيص" بالجيزة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.