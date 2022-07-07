الخميس 07 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 2 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة

لحوم مجمدة غير صالحة
لحوم مجمدة غير صالحة
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ضبطت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، 2 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل محل قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بالجيزة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات إلى رئيس مباحث التموين بالجيزة يفيد قيام مالك محل "بدون ترخيص"، بالعمرانية، بحوزته 2 طن لحوم مجمدة بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.

وعقب إجراء التحريات اللازمة تبين أنه يقوم بتخزين تلك الكميات؛ تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 2 طن لحوم مجمدة بحوزة مالك ثلاجة؛ لحفظ السلع الغذائية "دون ترخيص" بالجيزة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات. 

الأجهزة الأمنية الجيزة 2 طن لحوم مجمدة النيابة مالك محل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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