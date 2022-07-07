جونسون يعد زيلينسكى بمواصلة العمل لإنهاء حصار الحبوب

وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي أعلن استقالته في وقت سابق من اليوم الخميس، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمواصلة العمل مع الشركاء لإنهاء حصار الحبوب في الأسابيع المقبلة.

وقال المتحدث باسم جونسون في أعقاب اتصال هاتفي بين الرئيسين "شكر الرئيس زيلينسكي رئيس الوزراء على تحركه الحاسم بشأن أوكرانيا، وقال إن الشعب الأوكراني يشعر بالامتنان لجهود المملكة المتحدة".

وأضاف “اختتم رئيس الوزراء المكالمة بالإشادة بالرئيس زيلينسكي بالقول ”أنت بطل، الجميع يحبونك".

وفي وقت سابق، أعلن بوريس جونسون أنه سيتنحى عن منصبه في قيادة حزب المحافظين ما يمهد الطريق لمغادرته كرئيس لحكومة بريطانيا فور اختيار خلف له.

