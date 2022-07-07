الخميس 07 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جونسون يعد زيلينسكى بمواصلة العمل لإنهاء حصار الحبوب

جونسون
جونسون
ads

وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي أعلن استقالته في وقت سابق من اليوم الخميس،  الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمواصلة العمل مع الشركاء لإنهاء حصار الحبوب في الأسابيع المقبلة.

وقال المتحدث باسم جونسون في أعقاب اتصال هاتفي بين الرئيسين "شكر الرئيس زيلينسكي رئيس الوزراء على تحركه الحاسم بشأن أوكرانيا، وقال إن الشعب الأوكراني يشعر بالامتنان لجهود المملكة المتحدة".

وأضاف “اختتم رئيس الوزراء المكالمة بالإشادة بالرئيس زيلينسكي بالقول ”أنت بطل، الجميع يحبونك".

وفي وقت سابق، أعلن بوريس جونسون أنه سيتنحى عن منصبه في قيادة حزب المحافظين ما يمهد الطريق لمغادرته كرئيس لحكومة بريطانيا فور اختيار خلف له.
 

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني حصار الحبوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2022 للأصدقاء والأزواج

لينك نتيجة قبول رياض الأطفال 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية

عبارات تهنئة عيد الاضحى للاصدقاء 2022 ورسائل بالعامية والفصحى

توزيع درجات امتحان اللغة الإنجليزية 2022 للصف الثالث الثانوي

رابط نتيجة قبول رياض الاطفال 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية

ما هو أول أيام عيد الأضحى 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

العقاد ونبى الوطنية الصينى

عبد الرحيم طايع

أخطار افتتاننا بمجاذيب الصوفية

د. القس صفوت البياضى

تحذير من السيئ إلى الأسوأ

أحمد البنا

النجاح قد يأتى فى لحظة!

خالد عكاشة

الرد الصيني على وثيقة الناتو الأخيرة

حسين دعسة

مفاجأة لوضع نهاية للحرب الروسية الأوكرانية.. لماذا هذا التفكير عند جون بولتون؟

سعيد المصرى

محنة القانون اجتماعية

ماجد حبته

مصر الرقمية

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريش

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة 5 ساعات.. لماذا يجتمع رئيس وزراء إسرائيل مع «ماكرون»؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال ببيت لحم