الخميس 07 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دس مخدرات في حقائب المعتمرات

الإعدام شنقا لمفوض شركة سياحة بالشرقية

الإعدام
الإعدام
ads

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة مفوض بشركة للسياحة الدينية بالإعدام شنقًا، وغرامة 500 ألف جنيه؛ لقيامه بدس أقراص مخدرة في حقائب 3 معتمرات مسنات، وتعريض حياتهن للخطر.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسى، وأحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبد المنعم.

ترجع وقائع القضية إلى شهر أبريل من عام  2019، حيث تلقى اللواء مدير أمن الشرقية  بلاغا من 3 سيدات تتراوح اعمارهن ما بين 60 و70 عامًا يتهمون فيه عدد من الأشخاص بدس كمية كبيرة  من الأقراص المُخدرة فى حقائبهن أثناء توصيلهن للسفر للملكة العربية السعودية لأداء العمرة.

وتم القبض عليه وإحالته للنيابة التى قدمتة لمحكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المُتقدم.

جنايات الزقازيق الإعدام شنق ا اقراص مخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2022 للأصدقاء والأزواج

تسريب امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2022 وتعليق التعليم

لينك نتيجة قبول رياض الأطفال 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية

عبارات تهنئة عيد الاضحى للاصدقاء 2022 ورسائل بالعامية والفصحى

توزيع درجات امتحان اللغة الإنجليزية 2022 للصف الثالث الثانوي

رابط نتيجة قبول رياض الاطفال 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد البنا

النجاح قد يأتى فى لحظة!

خالد عكاشة

الرد الصيني على وثيقة الناتو الأخيرة

حسين دعسة

مفاجأة لوضع نهاية للحرب الروسية الأوكرانية.. لماذا هذا التفكير عند جون بولتون؟

سعيد المصرى

محنة القانون اجتماعية

ماجد حبته

مصر الرقمية

محمد العسيري

هو إحنا ليه ما بنعرفش نفرح؟!

د هند جاد

بلاعة البركة.. للشفاء وفك الكرب وجلب الرزق

د. داليا مجدي عبدالغني

وقفة تشريعية لحماية الأطفال

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريش

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة 5 ساعات.. لماذا يجتمع رئيس وزراء إسرائيل مع «ماكرون»؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال ببيت لحم