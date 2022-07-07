الإعدام شنقا لمفوض شركة سياحة بالشرقية

دس مخدرات في حقائب المعتمرات

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة مفوض بشركة للسياحة الدينية بالإعدام شنقًا، وغرامة 500 ألف جنيه؛ لقيامه بدس أقراص مخدرة في حقائب 3 معتمرات مسنات، وتعريض حياتهن للخطر.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسى، وأحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبد المنعم.

ترجع وقائع القضية إلى شهر أبريل من عام 2019، حيث تلقى اللواء مدير أمن الشرقية بلاغا من 3 سيدات تتراوح اعمارهن ما بين 60 و70 عامًا يتهمون فيه عدد من الأشخاص بدس كمية كبيرة من الأقراص المُخدرة فى حقائبهن أثناء توصيلهن للسفر للملكة العربية السعودية لأداء العمرة.

وتم القبض عليه وإحالته للنيابة التى قدمتة لمحكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المُتقدم.