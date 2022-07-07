الخميس 07 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 7 من أسرة واحدة على الطريق الصحراوي بسوهاج

جثة
جثة
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شهد الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة وقوع حادث سيارة على الطريق، نتج عنه مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة على الطريق، وتم نقل الجثامين السبعة إلى مستشفى المراغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بوقوع حادث سيارة على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة ووجود متوفين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات بوقوع حادث سيارة على الطريق الصحراوى الغربي دائرة المركز، مما نتج عنه وفاة 7 أشخاص من أسرة واحدة.

تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المتوفين السبعة إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزى تحت تصرف النيابة العامة، جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

الطريق الصحراوي جهينة مصرع 7 أشخاص

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